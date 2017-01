En Pays Basque espagnol, on peut déshériter ses enfants

La nouvelle loi existe depuis un an en Biscaye, Alaba et Guipuscoa, mais pas ailleurs en Espagne. Elle est surtout destinée à protéger les conjoints et ne pas éparpiller le patrimoine. Les notaires ont fait le bilan au bout d'un an d'entrée en vigueur de la loi.

"Je lègue l'ensemble de mes biens à Pierre, mais Paul et Nathalie n'auront rien". C'est le genre de disposition testamentaire qu'on peut demander d'écrire à son notaire, à Bilbao ou St Sébastien, depuis octobre 2015. Les parents disposent de l'ensemble de leurs biens à leur guise, il n'y a pas de part de réserve. C'est la résurgence d'un droit pyrénéen qui existait jusqu'à la Révolution sur toute la chaine des Pyrénées.

Pour Andrés Urrutia, professeur de droit et notaire à Bilbao, la loi est nouvelle mais pas innovante, elle renoue avec le passé

Pour Andrés Urrutia, cette loi pensée pour le monde rural, peut aussi s'appliquer en milieu urbain.

Les époux se servent de cette disposition pour protéger le dernier survivant, ou encore pour rétablir l'équité financière au sein de la fratrie.

Iparraldean lege berdina bazegoen

Iparraldean, etxaldea gerizatzeko lege berdina bazegoen. Luzaz arte, joan den mendean arte ere entseatzen zen aplikatzea lege ofiziala makurtuz.