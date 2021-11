En Pays de la Loire, 13% des plus de 15 ans ne savent pas se servir des outils numériques

Le Ceser des Pays de la Loire rend ce jeudi 25 novembre un rapport sur "l'illectronisme", le fait de ne pas savoir s'aider des outils numériques. Selon le rapport, dans la région, 13% des habitants de plus de 15 ans en souffrent. Un chiffre encore plus élevé chez les personnes les plus âgées.

La fracture numérique, un terme dont on entend souvent parler et qui parfois nous touche personnellement. Par fracture numérique, on entend tous ceux qui n'ont pas d'ordinateur, de tablette, de smartphone ou encore d'accès Internet. Mais le terme regroupe aussi une autre réalité, celle de "l'illectronisme", le fait de ne pas savoir se servir des outils numériques.

13% des habitants de Pays de la Loire concernés

Dans la région Pays de la Loire, 13% des personnes de plus de 15 ans ne savent ainsi pas se servir correctement d'un ordinateur ou encore d'une tablette. Un chiffre à relativiser pour autant par rapport à la moyenne nationale, qui grimpe elle à 17%.

Tous ces chiffres seront d'ailleurs présentés ce jeudi 25 novembre lors d'un colloque du Ceser, le Centre économique et social environnemental de la région. "Pas mal de jeunes sont en difficulté dès qu'il s'agit de télécharger sur un ordinateur, envoyer ou chercher un mail" selon Jacques Bordron, l'un des auteurs du rapport. "Un ordinateur n'est pas un smartphone, et on l'a bien vu par exemple durant les confinements avec l'enseignement à distance. Il y a des jeunes qui se retrouvent en difficulté".

Les personnes âgées les plus touchées

Même si toutes les couches de la société sont donc concernées par cet illectronisme, il n'empêche que les personnes les plus âgées, celles de plus de 60 ans, restent les plus touchées par le problème. "Pour moi c'est un autre monde" confie Françoise, retraitée. "J'ai du mal à m'y habituer. On ferme les guichets de poste, on n'a plus personne à qui s'adresser à la banque... C'est pas mon univers".

Internet, ça me parle de moins en moins. J'ai l'impression que tout se complique, et surtout on a pas d'interlocuteur direct, personne en face. Pour une immatriculation de copropriété, personne ne pouvait répondre à nos questions. Pour nous, c'est impossible et ça nous complique la vie" - Christiane, une retraitée.

Ces profils de personnes âgées souffrant d'illectronisme, on en retrouve beaucoup dans les maisons France Services, des lieux publics et gratuits où des conseillers viennent justement en aide à toutes les personnes qui ont bien du mal à faire à faire leurs démarches en ligne.

Il existe ainsi une quinzaine de maisons France Services en Loire-Atlantique. À celle de Villeneuve-en-Retz par exemple, une dizaine de personnes ont déjà pris rendez-vous pour l'instant, avec des profils très variés selon Audrey, une des conseillères du centre. "Ces problèmes d'outils numériques, ça touche tout le monde, mais bien sûr en particulier les plus âgés. Pas d'ordinateur, pas de tablette, parfois pas de smartphones, ca peut devenir très compliqué".

En France, toujours selon les derniers rapports, les démarches en ligne en freinent plus d'un, même lorsqu'ils maitrisent les outils numériques. Un tiers des Français renoncerait ainsi à faire ses démarches en ligne. Autre chiffre, un tiers des personnes qui commencent des démarches en ligne finissent par les abandonner en cours de route car trop longues ou trop complexes.