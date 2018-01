Alors que 7% des couples qui résident en France sont pacsés, ils le sont un peu plus en Pays de la Loire, selon une étude de l'Insee qui porte sur le recensement de la population en 2016. Cette union civile est davantage prisée par les trentenaires et les couples de Loire-Atlantique.

Pays de la Loire, France

Alors que débute en ce mois de janvier le recensement de la population pour l'année 2018, l'Insee a présenté ce mardi des études portant sur celui de 2016. Parmi les thématiques relevées, la vie conjugale. Il ressort donc d'une étude de l'Institut national de la statistique que les couples vivant en Pays de la Loire se pacsent plus qu'ailleurs, et plus qu'en France en général, puisque 8% des couples ligériens sont pacsés (7% en France).

Les trentenaires, et en particulier les 25-34 ans, sont ceux qui se pacsent le plus dans la région, puisqu'ils représentent près de la moitié des pacsés, mais seulement 16% de l'ensemble des couples. Malgré tout, si le Pacte civil de solidarité connaît plus de succès dans cette tranche d'âge, cela reste la forme d'union la moins répandue, derrière l'union libre (42%) et le mariage (35%).

Les trentenaires optent plus pour le Pacs

Plus ces couples ont d'enfants, plus ils sont mariés. Ainsi, près de la moitié des jeunes couples ayant trois enfants ou plus sont mariés, contre 10% des jeunes sans enfant. Ceux qui ont un seul enfant sont le plus souvent en union libre.

Chez ces trentenaires, ceux qui optent pour le Pacs sont par ailleurs ceux pour qui le niveau de diplôme est le plus élevé. "Un pacsé sur deux est diplômé de l'enseignement supérieur", relève l'Insee dans cette étude. Tout comme les cadres. Les ouvriers, à l'inverse, optent davantage pour le mariage.

Pour les plus de 35 ans, "le mariage est la forme d'union la plus fréquente". Ainsi, dans cette tranche d'âge, quatre couples sur cinq sont mariés. Et plus les couples sont âgés, plus ils sont mariés, analyse l'Insee. Les couples mariés ont en moyenne 56 ans, ceux en union libre 39 ans, et ceux qui sont pacsés 37 ans.

Autant de Pacs que de mariages en Loire-Atlantique

C'est en Loire-Atlantique que les couples se pacsent le plus (9% des personnes vivant en couple), c'est deux points de plus qu'en France. En 2015, "autant de Pacs ont été conclus que de mariage" dans le département, relève l'étude de l'Insee. A Nantes, grande ville étudiante, qui cumule une proportion élevée de jeunes, de cadres et diplômés de l'enseignement supérieur, 11% des couples sont pacsés, et près d'un couple sur trois en union libre.

Globalement, dans les autres départements de la région, les couples sont davantage mariés qu'en France, notamment en Mayenne et en Vendée, car le nombre de familles nombreuses et de personnes âgées de plus de 65 ans sont plus représentés qu'ailleurs. Le département de la Vendée est celui où les jeunes se marient le moins dans la région (16% des jeunes vendéens sont mariés, contre 24% en France). En Sarthe et en Maine-et-Loire, 19% des jeunes sont mariés.