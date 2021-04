Pays de la Loire : hausse des naissances, neuf mois après le déconfinement

L'impact de l'épidémie de Covid-19 sur les naissances en Pays de la Loire semble se confirmer d'après les derniers chiffres de l'Insee publiés ce vendredi. Le début de l'épidémie, en mars 2020, a d'abord fait chuter leur nombre, neuf mois plus tard, au début de cette année donc. Mais le déconfinement a eu l'effet inverse, c'est ce que montrent les chiffres de mars 2021.

Une baisse des naissances de 10% en Pays de la Loire

En janvier de cette année, l'Insee a d'abord constaté une forte baisse des naissances, au niveau national, mais aussi dans notre région. Si les Pays de la Loire ont été moins touchés que l'Ile-de-France où le Grand-Est où la première vague de l'épidémie a été très forte, le nombre de naissances y a quand même baissé de 10% entre janvier 2020 et janvier 2021. Il y a aussi eu une baisse en mars, mais moins forte, de 7%.

La Loire-Atlantique, département où la baisse a été la plus forte

Si on regarde département par département, c'est en Loire-Atlantique que la baisse a été la plus forte avec 12% de naissances en moins entre le début de l'année 2020 (janvier-février) et le début de l'année 2021. Viennent ensuite la Sarthe (-9%), la Vendée (-8%), la Mayenne (-6%) et le Maine-et-Loire (-4%).

Le déconfinement responsable d'une hausse des naissances de 6% ?

Toujours d'après les chiffres dévoilés par l'Insee, le premier déconfinement, en mai 2021, semble lui avoir eu l'effet inverse avec une reprise de la natalité. Résultat, un nombre de naissance en hausse de 6% en Pays de la Loire si on compare mars 2020 à mars 2021. C'est d'autant plus spectaculaire que, ces dernières années, le nombre de naissances était en baisse constante si on compare le même mois d'une année sur l'autre.