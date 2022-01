En Pays de Savoie, des manifestants dénoncent "les propos de la honte" d'Emmanuel Macron

C'est une phrase dans laquelle le président de la République dit vouloir "continuer à emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés", tirée d'une interview accordée au journal Le Parisien le mardi 4 janvier, qui a poussé plusieurs milliers de Savoyards et Hauts-Savoyards à descendre une nouvelle fois dans la rue ce samedi 8 janvier. En plus d'exprimer de manière globale leur désaccord avec la politique sanitaire du gouvernement et la possible instauration d'un pass vaccinal, de nombreux manifestants ont tenu à dénoncer ces propos.

Des messages sur les pancartes

À Chambéry, plus de 1 000 personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville. "Ce qui m'a poussé à venir aujourd'hui ? Mon opposition au pass sanitaire et au pass vaccinal, et puis cette phrase d'Emmanuel Macron. Je suis très en colère. Un président ne devrait pas dire ça. On emmerde pas des citoyens. Ce sont des propos de la honte", s'indigne Elodie. Plus loin dans le cortège, Thierry a fabriqué une nouvelle pancarte sur laquelle on peut lire "Manu, nous aussi on t'emmerde". "Je me sens profondément vexée par ces propos et ça me pousse encore plus à ne pas me faire vacciner", confie Nathalie. En tête de cortège, le sujet a également été largement abordé dans les mégaphones, à coup de slogans, mais aussi de chants traditionnels du mouvement et adaptés pour faire référence à cette polémique.

Trois manifestations

Mais Chambéry n'a pas été le seul lieu de rassemblement ce samedi 8 janvier pour les opposants à la politique vaccinale du gouvernement. Environ 300 personnes se sont rassemblées à Thonon-les-Bains et une manifestation a également eu lieu à Annecy.