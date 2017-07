En Pays de Savoie, la qualité des eaux de baignade est excellente (presque) partout

On peut se baigner sans crainte en Savoie et Haute-Savoie. Durant l'été, l'Agence Régionale de Santé (ARS) réalise de nombreux contrôles. Verdict : on peut se baigner partout en Pays de Savoie.

En Haute-Savoie, on compte 51 zones de baignade dont 14 pour le lac d'Annecy et 26 pour le lac Léman. Les onze autres, ce sont de plus petits plans d'eau comme Les Contamines ou à Rumilly.

Rumilly l'exception

Dans ce département, le sixième le plus touristique de France avec pas moins de 13 millions de nuitées rien que pour l'été, la qualité des eaux est soit "bonne" soit "excellente". Seul plan d'eau à ne pas obtenir ce classement, celui de Rumilly, classé "suffisant". "On peut quand même s'y baigner. C'est lorsque que le classement est insuffisant que la baignade est interdite", rassure Dominique Reynié ingénieur à l'Agence Régionale de Santé. "Ce classement est un classement européen. On prend les analyses sur quatre années", ajoute-t-il.

Des contrôles tous les 15 jours

De la mi-juin à la fin août, l'ARS effectue des contrôles tous les quinze jours dans les zones de baignade. "Quand on arrive au bord de l'eau on regarde la qualité, la transparence, les éventuels flottants ou trace d'hydrocarbures. Puis on surveille la température et le PH", explique Maryse Fabre, de l'ARS Haute-Savoie.

Pour connaitre la qualité des eaux de baignade des lacs ou plans d'eau qui vous intéressent, vous pouvez consulter la carte présente sur le site du Ministère de la Santé.