PHOTOS -"Souriez c'est une benne journée" : une campagne contre les incivilités à Longecourt-en-Plaine

Insultes, agressions : c'est malheureusement devenu plus courant dans le quotidien des agents d'accueil des déchetteries de la Plaine Dijonnaise. En 2021, plus de deux-cents incivilités ont été enregistrées d'où cette campagne menée pour apaiser les relations entre usagers et agents. Reportage.