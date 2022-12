EN PHOTOS - À Saint-François Longchamp, les skieurs cherchent la neige

Ce n'est pas le début de saison rêvé pour Saint-François Longchamp. Pas de paysage tout banc à l'horizon, la neige manque. Ce lundi 26 décembre, il y a 10 centimètres en bas des pistes et seulement 55 centimètres en haut, à plus de 2 500 mètres d'altitude. Alors, seul 50% du domaine skiable est ouvert. "C'est pas génial pour skier, on doit éviter les bouts de terre", regrette Ambre-Lou, licenciée au ski-club du village depuis trois ans. "Je n'ai jamais vu ça", renchérit-elle.

ⓘ Publicité

Les pistes sont praticables en grande partie grâce à de la neige de culture. © Radio France - Julie Plouvier

Eric, Corie et leurs deux enfants arrivent en bas des pistes. Cette famille parisienne est venue passer les fêtes à la montagne et n'est pas surprise des conditions. "On avait regardé en amont et on avait prévenu les enfants : ne vous attendez pas à avoir 6 mètres de neige", explique la maman. Mais tant pis, ils sont tous les quatre débutants et les quelques pistes vertes et bleues d'ouvertes leur conviennent bien.

Lundi 26 décembre, 50% du domaine est ouvert. © Radio France - Julie Plouvier

Les professionnels de la station se veulent rassurants

Dans le village en bas des pistes, les plus anciens ne sont pas surpris de ce manque de neige. "Il y a cinq ans, ce n'était pas inhabituel, explique Stéphanie, vendeuse au Sherpa depuis 20 ans, là c'est parce qu'on a eu plusieurs années avec beaucoup de neige alors on oublie !".

En effet, l'année dernière avait été une année exceptionnelle. "Le parking devait être vidé deux fois par semaine pour déneiger", se souvient Marius, vendeur au magasin de matériel de ski. On comptait, en haut des pistes, près de trois mètres de neige en cumulé Noël dernier : ce weekend il y avait peine 50 centimètres.

loading

Mais Sylvain Girard, directeur de l'Office du tourisme du village se veut rassurant : même sans le ski, la station peut être accueillante. "Nous avons prévu plein d'activités en lien avec la neige, surtout pour les enfants comme de la luge, de la sculpture sur glace… de quoi bien s'amuser ! ", assure-t-il. Un état d'esprit en accord avec celui des touristes et des habitués de cette station familiale : ils sont tous venus changer d'air, neige ou pas neige.