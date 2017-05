EN PHOTOS - A Caen, une centaine de jeunes du Calvados teste les rations de combat de l'armée

A Caen, à l'occasion de leur Journée de défense et de citoyenneté, une centaine de jeunes du Calvados ont pu partager le repas sous forme de rations de combat, sous des tentes, avec des militaires de l'Ecole des transmissions de Cesson-Sévigné. Des jeunes plutôt agréablement surpris par le menu.

A la guerre comme à la guerre. Pour la première fois en Normandie, le centre du service national de Caen a organisé ce mardi une Journée de défense et de citoyenneté (JDC) exceptionnelle avec l'Ecole des transmissions de Cesson-Sévigné, près de Rennes. Dans la cour du quartier Lorge à Caen, c'est un vrai campement militaire qui est installé. On y trouve un blindé qui a participé aux opérations en Afghanistan, des satellites, et aussi trois grandes tentes.

Des plats enviés par les armées étrangères

Il est midi. Après une matinée de tests notamment en français, c'est l'heure du déjeuner pour cette centaine de jeunes du Calvados. Mais avant de passer à table, il faut déjà allumer le réchaud. Et pour certains, c'est loin d'être gagné. "J'ai dû craquer une dizaine d'allumettes, ça n'a pas marché. Du coup, on a allumé avec un briquet", sourit Rodrigo, 17 ans. Au menu : ration de combat. Un petit carton avec le nécessaire pour 24 heures : des céréales, des barres de chocolat, de la confiture, du potage et des boîtes de conserve. "Moi, j'ai mangé de l'autruche et des pâtes. C'était bon", confie Nicolas, qui aimerait bien intégrer l'armée de l'air, comme pilote ou fusiller commando.

De l'autruche, mais aussi du navarin d'agneau, du couscous, du saumon, de la tartiflette... Pas moins de 15 menus différents, parfois revisité par des chefs. "Les rations ont beaucoup évolué. Elles sont même très enviées par les soldats étrangers. Des plats élaborés et variés, note Jean-Luc Fleury, directeur des relations publiques au centre du service national de Caen. On reste le pays de la gastronomie ! Et les militaires apprécient".

"En 1999, en mission en Macédoine, on avait de problèmes de logistique. Les rations étaient plus ou moins variées : pendant trois semaines, on a eu souvent le même menu. Donc, j'aime beaucoup moins la paella depuis !" - Bruno

Alors, verdict ? "C'est rustique, mais c'est bon. Faut pas être gourmand, mais y a de quoi tenir une journée largement", explique Nicolas. "C'est pas de la grande gastronomie, mais on s'y attendait", précise quant à lui Rodrigo. "C'est vachement bon", selon Flora.

Une ration de combat comporte tout le nécessaire pour tenir une journée © Radio France - Pierre Coquelin

Créer des vocations

Le temps du "singe" semble donc bel et bien fini. Bruno, chef de détachement de l'Ecole des transmissions, se souvient de sa mission en Macédoine en 1999. "On avait de problèmes de logistique. Les rations étaient plus ou moins variées : pendant trois semaines, on a eu souvent le même menu. Donc, j'aime beaucoup moins la paella depuis", ironise le soldat.

Après le repas sous les tentes, les jeunes ont ensuite pu découvrir le matériel de transmission : une station Syracuse VAB Vénus, une autre COMCEPT ou encore un P4 Radio. "On essaye de créer des vocations, de favoriser le recrutement avec des opérations comme celles-ci", ajoute Jean-Luc Fleury. En 2016, 17 534 jeunes de l'ex-Basse-Normandie ont passé leur JDC, au cours de 391 sessions. Un peu plus de 4 000 ont souhaité obtenir davantage d'informations sur les armées et la gendarmerie. 2 023 se sont dits intéressés par le service civique.

Des jeunes plutôt agréablement surpris par leur menu Copier