EN PHOTOS ET CHANSON - Saint-Nicolas rencontre les enfants à Saint-Nicolas-de-Port

Saint-Nicolas s'est arrêté dans sa capitale historique Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle) ce mercredi pour rencontrer les enfants. Quelques 600 enfants se sont succédés pour le voir de près, prendre la pose à ses côtés, lui offrir des dessins et bien sûr repartir avec des bonbons !

Le protecteur des écoliers a eu droit à des dessins, des sourires... mais aussi quelques pleurs d'enfants intimidés. "Il faut que cela reste impressionnant", confie Saint-Nicolas, "il faut toujours qu'on garde une partie de mystère."

Du haut de ses 3 ans, Iris ne s'est pas laissée impressionner. Elle a chanté la chanson de Saint-Nicolas au vieux monsieur et ne s'est pas fait prier pour la chanter à nouveau au micro de France Bleu avec sa grande sœur Olivia.

Iris, la jeune chanteuse et sa grande sœur Olivia © Radio France - Isabelle Baudriller

L'occasion aussi pour les parents de replonger dans leurs souvenirs d'enfance. "J'étais très timide", se rappelle Guillaume venu avec Lou, un an et demi, et Elsa, 5 ans. Alicia, maman de Théo et Alizée, se rappelle de ses lettres à Saint-Nicolas : "Je lui disais que je voulais beaucoup de bonbons et que j'étais sage !" La tradition familiale est maintenue : "Tous les jours lorsqu'Alizée se lève, elle dit : maman, je suis sage !"

La petite famille, très sage, de Jennifer © Radio France - Isabelle Baudriller