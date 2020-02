EN PHOTOS ET VIDÉOS La grande cavalcade du 146e carnaval de Granville

Une foule compacte s'est pressée ce dimanche dans les rues de Granville pour assister au show de la grande cavalcade, point d'orgue du carnaval de Granville, sur un parcours de trois kilomètres avec 47 chars et 7 tonnes de confettis.

Des messages engagés

L'environnement fait la une comme sur ce char de la forêt en exil © Radio France - Jacqueline Fardel

Année d'élections oblige, certains chars ont mis leur écharpe de maire.

Soyons tous maires : le message de certains carnavaliers © Radio France - Jacqueline Fardel

Engagés sur le char "Chez Greta", des carnavaliers-pingouins alertent sur le réchauffement climatique.

Des costumes de pingouins pour alerter sur le réchauffement climatique © Radio France - Jacqueline Fardel

L'échauffement avant la grande cavalcade

On retrouve son âme d'enfant

Dans les rues, chacun garde son âme d'enfant. On croise Obélix, qui pose volontiers :

Même Obélix ne rate pas le défilé de la grande cavalcade de Granville © Radio France - Jacqueline Fardel

...ou des minnies en goguette :

des Minnies en balade au carnaval de Granville © Radio France - Jacqueline Fardel

Et c'est parti ! Quelque 47 chars s'élancent, direction le Cours Jonville.

Sans oublier la féria granvillaise, en bleu et blanc, qui n'a rien a envier à celle du sud-ouest avec sa mouette qui remplace le taureau, et va déverser des kilos de confettis sur la tête des passants.

La féria granvillaise c'est en bleu et blanc © Radio France - Jacqueline Fardel

Le carnaval de Granville, le plus fréquenté de l'Ouest de la France

L'année dernière plus de 130.000 visiteurs ont répondu présent. Cette année, on en attend 20.000 de plus.

Il y a foule dans les rues de Granville © Radio France - Jacqueline Fardel

Le carnaval continue jusqu'à mardi 25 février

* Lundi 24 février le bal des toujours jeunes, et les bals à papa et à maman

* Mardi 25 février jugement et exécution du roi Gémof Trône 1er et grande bataille de confettis Cours Jonville