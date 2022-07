En photos, la nouvelle aire de l’Estérel sur l'A8 inaugurée en présence de Michel-Edouard Leclerc

Ce lundi 4 juillet, l’aire de services de l’Estérel, située sur l’autoroute A8, entre Fréjus et Cannes en direction de l’Italie, a été inaugurée par Pierre Coppey, Président de VINCI Autoroutes et Michel-Edouard Leclerc, Président du Comité Stratégique des Centres Leclerc

C'est une aire qui correspond à l'air du temps. De nouvelles enseignes, un encrage local, et plus d'écologie. Voici ce qui vous attend si vous vous arrêtez sur cette aire qui a pour « Objectif aire zéro déchet ». Ce renouvellement s’inscrit dans la continuité des travaux de modernisation des aires de VINCI Autoroutes ; entre 2022 et 2023, 11 aires sur les 23 que compte le réseau Escota seront ainsi renouvelées.

De nouvelles enseignes

Le site propose désormais des possibilités de restauration plus nombreuses avec deux nouvelles enseignes. La première enseigne, Marie Blachère, avec une large gamme de produits de boulangerie traditionnelle. La seconde enseigne, Steak ‘n Shake est un concept proposant un vaste choix de burgers gourmets, frites maison, milkshakes et glaces artisanales. L’approvisionnement de ces deux enseignes est en partie réalisé en circuit court auprès de producteurs locaux.

marie - vinci

Côté boutique, E.Leclerc Autoroute propose désormais des gammes de produits répondant aux nouvelles tendances de consommation : des marques bio ou végan, du vrac ou encore des corners de produits régionaux.

Des extérieurs modernisés

Les extérieurs ont également fait l’objet de nombreux travaux : séparation des flux poids lourds et des véhicules légers à l’entrée de l’aire, création de nouveaux parkings de stationnement plus proches du bâtiment. Une grande aire de jeux pour enfant a été construite à l’arrière du site, ainsi que des espaces pique-nique et détente, permettant de profiter d’une pause en extérieur.

Autoroutes 1 - vinci

Autoroutes 1 - vinci

Autoroutes 1 - vinci

La rénovation architecturale de l’aire a été orientée sur la découverte des paysages de l’Estérel, avec la création d’un grand belvédère panoramique garantissant une vue imprenable sur le massif de l’Estérel. La roche rouge de l’Estérel, qui recouvrait déjà les façades du précédent bâtiment, a été conservée et restaurée pour valoriser le site. Une salle de restauration orientée vers l’extérieur s’étend désormais en terrasse pour profiter de la lumière du jour et des espaces verts avoisinants.