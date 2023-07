EN PHOTOS : les derniers instants du panda géant Yuan Meng à Beauval, avant son départ vers la Chine

Le grand départ de Yuan Meng du Zoo Parc de Beauval a sonné. Le panda géant, premier bébé né en France en 2017, va s'envoler mardi 25 juillet pour le centre de Chengdu en Chine, pour se reproduire. Avant son départ, un dernier petit déjeuner de pousses de bambou était organisé ce lundi matin pour le public. Un dernier aurevoir auquel a assisté ses fans.

Yuan Meng en pleine dégustation. © Radio France - Virginie Vandeville

Parmi eux, Catherine, venue exprès de région parisienne. "C'est une sorte d'hommage que de venir le voir. C'est normal, il donne de la joie aux gens. "Moi ce panda, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. C'est Yuan Meng", ajoute Catherine qui arbore un tatouage d'écritures chinoises, où il est écrit "panda".

Catherine et Isabelle sont venues exprès au Zoo Parc de Beauval, ce lundi matin, pour dire adieu à Yuan Meng © Radio France - Virginie Vandeville

Cette fan est venue avec sa copine Isabelle qu'elle a justement rencontré devant l'enclos du panda géant et qui, elle, a un tatouage représentant Yuan Meng.

Isabelle s'est fait un tatouage représentant Yuan Meng. © Radio France - Virginie Vandeville

Une trace indélébile de son amour pour ce panda, qui assis devant la centaine de personnes venue le voir pour son dernier petit déjeuner, fait le beau. "Il fait un peu sa star. Il adore voir du monde", précise sa soigneuse Delphine Pouvreau.

Il y avait du monde, ce lundi matin devant l'enclos du panda, au Zoo de Beauval. © Radio France - Virginie Vandeville

Un moment plein d'émotion pour nos fans qui multiplient les photos avant qu'Isabelle ne soit prise par l'émotion. "Je suis heureuse qu'il parte. Le but de ce départ, c'est qu'il aille faire des bébés. C'est génial pour la protection de l'espèce", précise encore Isabelle. "On a déjà eu la chance de l'avoir deux ans de plus grâce au covid", ajoute Catherine. En effet, le départ de l'animal devait avoir lieu plus tôt, mais la crise covid a retardé les choses.

Un départ programmé de longue date qui forcément touche aussi ceux qui l'ont accompagné depuis sa naissance comme Delphine Pouvreau, sa soigneuse. Yuan Meng restera l'un des animaux qui a marqué sa carrière, notamment le jour de la naissance. Un moment unique pour elle. " Je me suis occupée des parents, j'ai participé à la reproduction, à la naissance de Yuan Meng et maintenant je vais le ramener en Chine. Je boucle la boucle. Je suis triste, mais contente de faire tout ça avec lui et de pouvoir l'accompagner jusque là-bas. C'est la suite de sa vie qui continue. Il va vraiment dans le pays d'où il vient, d'où ses parents viennent. La Chine est spécialisée dans les pandas. Nous on en apprend tous les jours. Donc en l'accompagnant là-bas, je vais encore apprendre", précise sa soigneuse, Delphine Pouvreau.

Elle partira également accompagnée d'un des vétérinaires du Zoo Parc, Antoine Leclerc qui a suivi le panda depuis 6 ans. "C'est une page qui se tourne. C'était une expérience incroyable. On se remémore, en ce jour plein de souvenirs. La naissance de ce panda c'était une première en France", rappelle le professionnel. "Le but pour nous est de continuer et d'avoir de nouveaux bébés pandas pour les années à venir. "

Rodolphe Delord était accompagné, pour ce petit déjeuner, de l'ambassadeur de Chine. © Radio France - Virginie Vandeville

Une caisse adaptée pour 12 heures d'avion et 90 kilos de bambous

Plus que quelques heures avant que Yuan Meng change d'environnement. Son voyage a été organisé. Une caisse "adapté à son bien-être" est prévue pour le transporter. "Depuis quelques jours, nous l'habituons à y entrer et sortir", précise Rodolphe Delord, le président directeur général du Zoo Parc de Beauval. "Cette caisse va être chargée dans un camion climatisé escorté par la gendarmerie nationale, jusqu'à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulles", précise encore le directeur. Un voyage qui débutera de Beauval, ce mardi à 9h.

Le panda prendra ensuite un avion de China Airlines pour rejoindre directement le centre de Chengdu après 12 heures de vol. Son vétérinaire et sa soigneuse le surveilleront le temps de ce voyage, où il ne sera pas endormi. Un premier voyage sans grand risque d'après les professionnels. Un voyage durant lequel est prévu aussi pour l'animal, 90 kilos de bambous, l'équivalent de sa consommation journalière.

Des fans en Chine et peut-être Brigitte Macron

Pas question d'oublier Yuan Meng. En tout cas pour Véronique et Patrice, un couple de Bordelais, qui vient une fois par mois pour voir l'animal. "Je ne sais pas si je vais avoir le même attachement avec d'autres, même si j'aime bien ses sœurs. J'aime beaucoup ses tâches. On envisage d'aller le voir en Chine", précise Véronique, âgée de 57 ans.

Patrice et Véronique iront voir Yuan Meng en Chine. © Radio France - Virginie Vandeville

Rodolphe Delord, lui se rendra en novembre prochain en Chine pour rendre visite à Yuan Meng. Il a proposé à Brigitte Macron, la marraine du panda de se joindre à lui.