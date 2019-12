EN PHOTOS - Même à Noël, le Futuroscope continue d'ouvrir ses portes

Chasseneuil-du-Poitou, France

Pas de repos pendant les fêtes au Futuroscope. Le parc reste ouvert tous les jours jusqu'à la fin des vacances scolaires. Il faut donc du personnel, y compris le 25 décembre. Cuisiniers, agents de billeterie... Ils étaient près de 300 à travailler en ce jour férié pour accueillir et s'occuper des visiteurs, qui étaient près de 5000 pour Noël. Une journée plutôt calme, si l'on compare aux grosses périodes d'affluence comme le Nouvel An ou les vacances d'été.

2000 couverts sont dressés à la journée pour une journée comme le 25 décembre. © Radio France - Marius Delaunay

2000 couverts pour la journée

Il n'empêche, les fourneaux ne s'arrêtent jamais de tourner. Les 18 points de restauration du parc restent systématiquement ouverts. Au restaurant La table d'Arthur, on s'occupe du repas de Noël, ce qui représente quand même près de 2000 couverts midi et soir confondus. "Ça ne s'arrête jamais", selon Guillaume, chef-cuisinier au restaurant. "Mais on a l'habitude, et Noël nous permet aussi de préparer d'autres produits, comme de la poularde, du foie gras... Nous aussi on se fait un peu plaisir".

Guillaume prépare le repas de Noël dans ses cuisines. © Radio France - Marius Delaunay

Ambiance de Noël

L'autre avantage pour ceux qui travaillent en ce jour férié, c'est bien sûr un salaire doublé, mais aussi une ambiance particulière et conviviale. Véronique fait par exemple "_la mère Noël de service"_en distribuant des chocolats à ses équipes. "C'est très chaleureux, très festif, y compris avec les visiteurs. Il y a toujours un petit sourire, une attention pour nous. C'est quand même plutôt agréable de travailler dans ces conditions".

Laurent et Véronique assurent la distribution des chocolats. © Radio France - Marius Delaunay

L'esprit de Noël est là". Véronique, cheffe d'équipe au Futuroscope.

Le Futuroscope s'attend à quelques grosses journées de fréquentation jusqu'à la fin de la période des fêtes. Le pic de réservation devrait se faire dans les jours qui viennent, jusqu'au Nouvel An.