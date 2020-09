EN PHOTOS : visite du complexe aqualudique de Reims à deux mois de son ouverture

A la découverte de l'UCPA Sport Station, c'est donc le nom qui est donné au complexe aqualudique de Reims. On l'a appris ce jeudi lors d'une première visite collective d'un chantier quasiment terminé et à deux mois de l'ouverture en novembre prochain. La date officielle d'ouverture sera précisée dans les prochaines semaines.

UCPA Sport Station

Une appellation qui n'est pas une surprise puisque tous les complexes pluridisciplinaires gérés par l' UCPA ( Union nationale des centres sportifs de plein air ) portent ce nom, comme à Meudon, Bordeaux Brazza, Paris 19è, Asnières ou encore Nantes. Il y en a huit en France, ouverts ou bientôt ouverts.

C'est Catherine Vautrin qui a prononcé la première le nom du complexe aqualudique. Un équipement du Grand Reims, en coeur de ville et qu'on annonce ouvert de 7h à minuit.

Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims © Radio France - Sylvie Bassal

UCPA Sport Station, un nom commercial qui évoque la collaboration avec l'UCPA et sa promesse : être une station de sports. "Parce que c'est beaucoup plus qu'un complexe aqualudique "précise Arnaud Robinet de maire de Reims. Il y a bien cinq bassins inox, dont deux bassins intérieurs modulables. Ils possèdent deux fois dix lignes de nage de 25 mètres mais qui peuvent être rassemblés en un seul bassin homologué de cinquante mètres. Il y a des espaces bien-être, espaces jeux d'eau, un toboggan en extérieur mais aussi une patinoire ludique en hiver dans un lieu qui proposera une variété d'activités en été. Un concept sportif "révolutionnaire et " dit l' UCPA dans sa brochure de présentation et une "destination" pour tous.

Deux bassins de 25 mètres ou un de 50 dans un espace modulaire © Radio France - Luc Humbert

un ou deux bassins, ce sera au choix pour pouvoir accueillir des compétitions de natation © Radio France - Sylvie Bassal

5 bassins au total © Radio France - Sylvie Bassal

Un toboggan extérieur © Radio France - Sylvie Bassal

Esplanade Camille Muffat

C'est le nom qui a été choisi pour baptiser l'esplanade du complexe. En hommage à la nageuse française, Camille Muffat décédée tragiquement en 2015 à l'âge de 25 ans. Elle était considérée comme l'une des plus grandes nageuses françaises . Trois fois médaillées aux JO de Londres en 2012. Elle avait pris sa retraite sportive en juillet 2014, huit mois avant un tragique accident d'hélicoptère en Argentine, lors du tournage d'une émission télévisée.