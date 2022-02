En Picardie, l'Etablissement français du sang lance un appel au don en urgence

L'Établissement français du sang tire la sonnette d'alarme en Picardie. Pour la première fois, l'EFS lance au niveau national un bulletin d'urgence vitale : les stocks de sang sont en-dessous du seuil de sécurité. Au niveau national, on compte 70 000 poches de sang, alors qu'il en faudrait 100 000 en stock pour atteindre ce seuil de sécurité !

900 dons par jour nécessaires dans les Hauts-de-France

A l'heure actuelle, en Picardie et dans le Nord Pas-de-Calais, il faut "900 dons par jour pour soigner les patients", alerte Pierrick Pihan est chargé de développement et de promotion du don en Picardie. L'EFS lance donc un appel aux dons en urgence. Voici les critères pour donner : être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kilos, être muni d'une carte d'identité, être en forme et surtout ne pas se présenter à jeun. Le pass vaccinal n'est pas requis pour donner. Si vous avez eu le Covid, vous pouvez donner 14 jours après avoir été testé positif

Il est possible de donner son sang sans RDV

Les dons de sang se font normalement sur RDV, mais "compte tenu de la situation, si vous n'arrivez pas à prendre rendez vous, nous vous invitons à vous présenter tout de même", ajoute Pierrick Pihan.