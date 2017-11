En plein centre de Nantes, les poubelles débordent

Selon les riverains, cela fait plus d'une semaine que les éboueurs ne sont pas passés vider les poubelles. Alors les déchets et les sacs crevés s'entassent sur le trottoir. Les habitants et les restaurateurs en ont marre.

Un serveur sort de son restaurant, un sac poubelle plein, à la main. Il le dépose par terre, sur le trottoir en face. Aussitôt, Rachelle, sa voisine, l'applaudit. "Oui oui vous avez raison, il faut qu'on le voit, se justifie-t-elle. On a une cour derrière, on peut entasser nos ordures. Mais la ville ne fait rien." C'est justement ça le problème ici. "Ça fait deux semaines qu'on signale tous les jours. Rien n'est fait, explique le gérant d'un restaurant. Donc aujourd'hui, la question est : Qu'est-ce qu'on fait?"

Ça fait deux semaines qu'on signale tous les jours" - Le gérant d'un restaurant rue Kervégan

Rue Kervégan, à Nantes, cela fait plusieurs jours que les ordures n'ont pas été ramassées © Radio France - Louis de Bergevin

Les riverains aussi ont contacté la ville. "C'est dégueulasse, et surtout, ça attire des nuisibles, explique Clément. Il y a des rats qui se baladent le soir, les sacs poubelles sont déchiquetés. Et le pire c'est l'odeur. Moi j'habite juste au dessus, je ne peux pas ouvrir mes fenêtres." Les restaurateurs, eux, voient leur clientèle fuir. "Pour la vue, c'est complètement négatif, reconnaît Gilles, serveur. Mon voisin, d'en face a la vitrine bouchée par les déchets. On a l'impression qu'on est en Italie, à Naples."

La métropole de Nantes explique que c'est la réorganisation des tournées, mis en place il y a un mois, et le jour férié, en milieu de semaine, qui provoquent ces dysfonctionnements. Mais que ceux-ci "devraient disparaître dans les prochains jours".