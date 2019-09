En plein Grenelle des violences conjugales, l'association SaVoie de femme lance un appel aux dons

Savoie, France

À long terme, c'est une question de survie. L'association SaVoie de femme vient de lancer un appel aux dons. Elle compte sur le Grenelle des violences conjugales, lancé par le gouvernement, pour alerter le grand public.

Un poste déjà supprimé cette année

Sa directrice espère obtenir 6.000 euros de dons. L'association vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et leur propose un accueil de jour, dans plusieurs villes du département, mais aussi une permanence téléphonique. Elle compte 4 salariés et existe depuis 1977. Mais SaVoie de femmes souffre d'un manque de moyen, à tel point qu'elle a dû, en mai dernier, supprimer un poste. Il ne reste aujourd'hui que 3 assistantes sociales et il faut de l'argent pour les conserver. "Sans elle, il n'y a plus d'association" alerte sa directrice, Nathalie Garrera.

"Parfois on se sent démuni"

Mais ce manque de moyen a une autre conséquence, il est plus difficile de venir en aide aux femmes qui habitent loin des grandes villes et de leur proposer la même assistance que celles qui habitent par exemple à Chambéry ou encore Aix-les-Bains. "On se sent parfois démuni quand on reçoit des appels de femmes qui habitent dans des communes reculées. On aimerait avoir les moyens d'ouvrir des permanences dans ces endroits-là. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant." D'où la nécessité d'une aide financière. L'association espère que le Grenelle lui apportera une visibilité et provoquera une prise de conscience au sein de la population.

Les demandes d'aide augmentent

En 2018 en Savoie, quatre femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Depuis le début de l'année, 324 femmes savoyardes ont été accueillies dans les locaux de l'association, c'est déjà 20% de plus qu'en 2018.