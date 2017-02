En plein hiver des Belfortains lancent une pétition pour demander plus de chauffage

Obligés de multiplier les couches de vêtements ou les couvertures devant la télévision, des Belfortains lancent une pétition pour demander au bailleur social Territoire Habitat de monter le chauffage dans leurs appartements.

Ils habitent Belfort Nord, près du stade Mattler, et subissent comme tout le monde la rigueur de l'hiver avec la bise et les températures qui descendent bien souvent en dessous de zéro degré en ce moment. Mais en rentrant chez eux ces habitants du quartier géré par Territoire Habitat aimeraient avoir un peu plus chaud. Alors avec la confédération nationale du logement ils viennent de lancer une pétition. _"Regardez ce n'est pas normal, si je n'ai pas ça je ne peux pas regarder la télévision",_explique Marthe, 88 ans, assise devant la télé avec quatre couvertures. "Les gens ont même froid dans leur lit, ils sont au moins 80% à avoir des chauffages d'appoint et ils en ont ras-le-bol", explique Claude Nourry, de la confédération nationale du logement.

19°C maximum pour tout le monde

Une réunion a eu lieu récemment avec l'association et les habitants. Mais le bailleur social affirme qu'il ne peut pas faire davantage sans une décision collective de tous les locataires. "Pour l'instant, c'est 19°C degrés pour tout le monde, pas plus. Si les gens veulent une augmentation, nous ne pouvons le faire sans un accord d'une majorité de locataires", explique Claude Francoise Saumier, la directrice des services de proximité à Territoire Habitat. "Un accord souvent difficile à obtenir, puisque chaque degré de plus, c'est en moyenne une augmentation de 8% sur la facture", ajoute la directrice. Elle invite les habitants à joindre le bailleur social en cas de doute. " Des gardiens peuvent venir à domicile pour faire des relevés de températures et agir s'il fait moins de 19°C", conclut-elle.