21000 Dijon, France

Nous sommes en plein "Moscou - Paris". Ce mardi sera même la journée où les températures seront les plus basses de la semaine. Avec -6 à -11 par endroits au petit matin sur la Côte-d'Or nous sommes 10 degrés au-dessous des normales de saison, du jamais vu depuis 2005 selon Météo France! Un épisode que certaines familles regardent avec inquiétude puisque si elles n'y prennent pas garde, leurs factures de chauffage pourraient s'envoler. Or en France on estime que 4 millions de foyers sont en situation de "précarité énergétique". C'est à dire qu'elles dépensent plus de 10% de leurs revenus dans le chauffage ou le carburant de leurs véhicules.

Pas plus de 16 degrés chez Jean-Louis © Radio France - Thomas Nougaillon

Jean-Louis, 60 ans, vit avec sa femme dans une grande maison des années 1930 rue du Chapitre à Dijon. Pour se chauffer le couple a recourt au système "D". "On a un programmateur que nous avons réglé sur 16 degrés, on ne chauffe pas plus haut et on en a pour 140 euros environ par mois de chauffage". Pour s'en sortir, avec deux petits salaires, il faut être malin. "On économise, on fait attention quant on fait les courses, on garde les sous pour le chauffage." Jean-Louis concède qu'il aurait le couteau sous la gorge s'il montait le chauffage. "En plus on est chauffé au gaz, le gaz qui va augmenter de 7% donc ça fait mal! Du coup on met un pull de plus".

Chez Jean-Louis, rue du Chapitre à Dijon, on rajoute des pulls pour ne pas avoir froid © Radio France - Thomas Nougaillon

En Côte-d'Or de plus en plus de clients d'EDF ne peuvent plus payer leurs factures. Thierry Fousset est correspondant solidarité chez EDF à Dijon. "On n'a pas de chiffre exact mais on pense qu'il est en augmentation, cela se voit facilement... Il y a quelques années quand on avait une dette de 1 000 euros c'était exceptionnel, aujourd'hui on arrive très facilement à ces montants là". Une augmentation de la précarité qui touche des publics différents. "On a de plus en plus de gens qui travaillent qui ont du mal à joindre les deux bouts." C'est pourquoi ce "Moscou - Paris" est considéré comme inquiétant par Thierry Fousset. "Oui, c'est un moment où il faut faire très attention à ce que l'on fait, surtout si l'on est chauffé à l'électricité. Je rappelle que 1 degré de plus c'est 7% de consommation en plus. Donc sur un épisode qui va durer quelque jour cela peut être quelque chose de très important au final".

Le témoignage de Jean-Louis Copier

Et tout le monde peut se retrouver dans la panade un jour ou l'autre. Il suffit d'un "accident" de la vie explique Auria Aguedo. Cette assistante sociale est coordinatrice pour le service social de l'assurance maladie. La CARSAT de Côte-d'Or qui a d'ailleurs signé, mi-février, une convention avec EDF pour aider les gens à payer leurs factures. "Nous nous rencontrons des personnes par le biais des arrêts de travail, pour des problématiques liées à la santé en général. Le fait d'être en arrêt de travail occasionne une baisse des ressources et des difficultés sur le plan plan matériel pour payer son loyer, ses factures courantes et parfois aussi les factures d'énergie. Du coup la convention signée avec EDF a pour objet de faciliter la mise en place de dispositifs pour ces personnes là" explique Aurai Aguedo.

Thierry Fousset correspondant solidarité chez EDF à Dijon Copier

En 2017 en France, ce sont 2,3 millions de foyers clients d’EDF qui ont bénéficié du Tarif de Première Nécessité (TPN) dont 86 575 foyers pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Parmi ces foyers en situation de "précarité énergétique" 211 191 familles clientes d’EDF ont du bénéficier d’une aide au paiement des factures dont 5 635 dans notre région.