Guéret, France

La Creuse est toujours en vigilance orange à la canicule comme une bonne partie de la France. Les températures devraient continuer à être hautes, voire à grimper, en début de semaine prochaine. Ce vendredi, on a atteint les 35 degrés à Aubusson et on en attend pas moins ce samedi, à Grand Bourg. Dans la Creuse, deux Ehpad proposent aux personnes âgées, externes à leur établissement, de venir profiter de leurs salles pour se rafraîchir.

Pour les seniors fragiles et isolés

La préfecture de la Creuse a déclenché avant-hier, le niveau 3 du Plan canicule. Il prévoit notamment de protéger les personnes âgées isolées, considérées comme des personnes à risque, en leur ouvrant les portes des maisons de retraite dans leur secteur. Dans notre département, deux établissements le propose : la résidence Laulade à Budelière, près d'Évaux-les-Bains et celle de Las Mélaïes, à Bonnat.

Karine Morel, assistante de direction à Laulade, a déjà reçu des coups de fils, de seniors qui ont du mal à vivre cette chaleur : "On a une personne à qui on sert souvent des repas à domicile et qui nous a dit qu'elle est enfermée chez elle, qu'elle ne peut pas bouger, que les journées sont longues, qu'il fait chaud".

à lire Canicule : nos conseils pour bien dormir malgré la chaleur étouffante

Profiter des salles climatisées

C'est à ces personnes-là, que s'adresse cette mesure du Plan canicule : "On leur propose de venir, de profiter de nos salles climatisées, ils peuvent aussi participer aux animations et avoir une collation", explique Karine Morel. Un service ouvert à tous et gratuit. Le personnel soignant de Laulade est d'ailleurs très mobilisé pour ses 68 résidents, qui souffrent eux aussi de cette canicule. "Il fait trop chaud (...) Moralement, on se demande quand est-ce que ça va en finir ? Est-ce qu'on va sortir de cette chaleur ?", avoue Nicole Borot, une retraitée de 89 ans.

Reportage à la résidence Laulade de Budelière - Hajera Mohammad Copier

Si vous avez des personnes âgées dans votre entourage, n'hésitez à prendre régulièrement des nouvelles d'elles pendant cette canicule. Un numéro de téléphone spécial et gratuit "Canicule info service" a été mis en place : 0 800 06 66 66.