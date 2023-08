En pleine canicule, les organisateurs du Delta festival à Marseille soucieux de la sécurité des festivaliers

Près de 250 artistes, 3.000 bénévoles et organisateurs, 700 structures engagées et 10 villages thématiques : le Delta festival ouvre ses portes ce mercredi 23 août sur les plages du Prado à Marseille. Pour cette 9e édition, l'une des préoccupations des organisateurs est de faire face à la canicule.

De l'eau distribuée gratuitement sur tout le festival

Si les bouteilles d’eau en plastique sont interdites sur le festival, de l’eau sera distribuée gratuitement aux festivaliers via trois bars à eau et une quarantaine de rampes à eau, mais aussi grâce à une équipe de 20 "désoiffeurs. "Ces désoiffeurs sont des équipes mobiles qui viennent alimenter directement les gourdes et verres des festivaliers à l’aide de grosses bonbonnes dans les allées du festival. Ils repèrent les gens dans la foule qui pourraient manquer d'eau et ils leur rappellent l'importance de bien boire, mais aussi de mettre de la crème solaire. Tout comme l'eau, la crème solaire est distribuée gratuitement aux festivaliers" explique Lucas Kasprzak, le directeur de la communication du festival.

Une "Safe zone" pour assurer la sécurité des festivaliers

Pour assurer la sécurité des festivaliers, les organisateurs ont prévu une "Safe zone". Cette année, le lieu refuge quitte le village des associations pour être mieux identifié. Il sera situé sur une aire de passage centrale, entre les deux scènes principales, et surmonté d'un grand ballon lumineux de couleur violette, visible de jour comme de nuit.

Dans cette "Safe zone", les festivaliers vont pouvoir trouver des bouchons d'oreille, des préservatifs, des éthylotests, des protection de verres, de la crème solaire, mais aussi des personnes à leur écoute pour les rassurer. Il y aura aussi un petit espace en retrait pour pouvoir être au calme. Au delà de ce périmètre dédié, les messages de lutte contre le sexisme, le racisme, l'homophobie seront affichés partout, dès l'entrée, sur les écrans géants et à travers une signalétique renforcée.

Une brigade dissuasive de 80 personnes sillonnera les allées pour porter assistance en fonction des alertes données depuis la Safe zone. "Nous voulons un festival exemplaire. L'homophobie, le sexisme ou le validisme n'ont pas leur place dans notre festival" précise Lise Perrin directrice des relations avec les associations engagées.

Une application pour signaler les comportements déviants

"The Sorority" est également de retour. Cette application, proposée aux femmes et aux minorités de genre (personnes trans, intersexes ou non-binaires), permet à celles et ceux qui ne se sentent pas en sécurité de donner l'alerte aux 50 personnes connectées les plus proches. Grâce à ce dispositif, cinq alertes ont pu être données lors de l'édition 2022.

Cette année, l'APHM s'engage aussi pour la première fois aux côtés du festival avec sur place trois médecins, trois infirmiers et un coordinateur.