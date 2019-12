En pleine grève, une quinzaine de cheminots de la CGT offre des cadeaux aux enfants de l'Hopital Purpan

Toulouse, France

Ils sont passés dans les couloirs de l'hôpital des enfants Purpan, les bras chargés de paquets, vêtus de gilets et de bonnets rouges siglés CGT. Plusieurs cheminots ont distribués des cadeaux le jour de Noel aux enfants de l’hôpital toulousain, alors que la période est plutôt tendue à la SNCF. Notamment avec une grève qui dure depuis presque trois semaines et gêne le trafic ferroviaire. Une situation qui les a amené à cette distribution. "On a choisi d'aller distribuer les cadeaux à l’hôpital des enfants parce qu'on pense que dans ces moments-là, particulièrement le jour de Noël, un peu de réconfort de l'extérieur ça fait du bien à tout le monde. Et même à nous, quand on voit ce qui se passe en ce moment", explique Laurent Saint-Supery de la CGT Cheminots.

L'apaisement pendant les fêtes de Noël

Les cheminots de la CGT se sont transformés en père Noël le temps de quelques heures avant de reprendre la grève où le travail. "Je devais travailler aujourd'hui mais ce n'est pas un problème de consacrer du temps à ce genre d'initiatives", assure Laurent Saint-Supery. Un temps précieux pour la CGT qui attend les négociations sur la réforme des retraites avec le gouvernement, début 2020.

L'initiative a pu se mettre en place avec le soutien d'autres cheminots qui ont donné plusieurs cadeaux. Ce qui a fait le bonheur des enfants mais aussi leur surprise. "Je ne m'y attendais pas", lance Mehdi, aussi surpris que sa mère Sabrina. "Ça remonte le moral parce que ça a été compliqué avec l'accident et l'hospitalisation avant les fêtes de Noël."

D'autres actions du même genre sont prévues la semaine prochaine, notamment à l'Etablissement Français du Sang, lundi prochain.