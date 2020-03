En Poitou-Charentes, des villes demandent des dérogations pour certains marchés

Pour les courses, dans certaines villes et communes, il va falloir trouver d'autres solutions que le marché. Cela fait partie des mesures renforcées du confinement liées à l'épidémie de coronavirus. Tous les marchés couverts ou non sont concernés mais il peut y avoir des dérogations accordées par les préfectures si le maintien correspond"à un besoin d'approvisionnement de la population" et si les marchés accueillent moins de 100 personnes simultanément.

Dans les Deux-Sèvres, le marché des Halles à Niort reste ouvert, le préfet a donné son accord. Ouverture du mardi au dimanche de 7h à 13h jusqu'au 15 avril. Avec le respect des mesures barrières. "Chaque commerçant s’assurera du respect d’une distance d’au moins un mètre entre ses clients en organisant une gestion du flux du public en conséquence. Chaque stand devra être espacé d’au moins deux mètres par rapport au stand lui faisant face et de deux mètres par rapport au stand à sa gauche et à sa droite pour les stands en extérieur", précise la préfecture dans un communiqué.

Le maire de Coulonges-sur-l'Autize précise aussi avoir l'accord des autorités. Marché également maintenu à Parthenay. Les Deux-Sèvres où une quinzaine de demandes de dérogation ont été reçues par la préfecture.

A La Rochelle, la halle intérieure du marché central ouverte ce mercredi

Pas de chiffre délivré en Charente-Maritime. A La Rochelle, le maire Jean-François Fountaine a fait une demande pour les marchés de la ville. Elle est en cours de traitement. Un arrêté a été signé pour que le marché central puisse se tenir ce mercredi 25 mars matin. Seule la halle intérieure du marché central sera ouverte. Il n’y aura pas de marché extérieur.

En Charente et dans la Vienne

En Charente, une petite quinzaine de demandes de dérogations ont été enregistrées. Angoulême en a demandé une pour le marché couvert des Halles. La ville de Cognac a fait savoir qu'elle ne demandait pas de dérogation.

Dans la Vienne, au moins deux demandes ont été faites pour les marchés de Couhé et Chauvigny. A Poitiers, la Ville a pris la décision de fermer le marché Notre-Dame dimanche dernier.