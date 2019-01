En prévision de l'Acte 9 des Gilets Jaunes, les commerçants marseillais s'organisent

Marseille, France

Après une fin d’année catastrophique pour les commerçants, en raison de la mobilisation des « gilets jaunes », certains redoutent les manifestations de samedi. Il faut dire que l 'Acte 9 coïncide avec le 1er samedi des soldes, un coup dur pour les commerçants marseillais qui espéraient voir remonter leur chiffre d'affaires, au plus bas.

un dispositif d'alerte en temps réel par SMS

Même si pour l'heure, aucune déclaration de manifestation n'a été déposée officiellement en préfecture pour Marseille et le reste du département, des rassemblements sont à prévoir comme ce fut le cas tous les samedis depuis deux mois. Et pour informer et rassurer les commerçants du centre ville, la CCIMP (Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence) a mis en place un dispositif d'alerte par SMS. "Chaque samedi, nous sommes au PC opérationnel de la police, et _nous informons les commerçants, en temps réel , de la progression des manifestants_". Francis Coulomb, le directeur services et relations clients de la ccimp, précise que 2500 sms peuvent être envoyés simultanément " il y a 3 semaines, suite à une forte affluence de casseurs en centre ville et face au risque de dégradations nous avons conseillé aux commerçants de baisser le rideau".

Commerçants et clients ne doivent pas céder à la psychose

Quelques commerces du centre ville disent vouloir rester fermés samedi, comme cette gérante d'un magasin de chaussures qui ne veut prendre aucun risque "je préfère baisser le rideau plutôt que de me faire casser la vitrine et voler de la marchandise!" Des fermetures marginales pour Guillaume Sicard, le président de la fédération Marseille Centre "_99,9% des commerces seront ouverts samedi_, j'espère que les gilets jaunes seront calmes et que les clients viendront profiter des offres à moins 50%, déjà présentes dans les magasins."