En Provence aussi, on se tourne vers les poêles à bois pour se chauffer cet hiver

Face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité, les Varois se tournent eux aussi vers des modes de chauffage plus économiques. La demande est notamment forte sur les poêles à bois et à granulés avec de véritables économies à la clé comme le confie une utilisatrice à France Bleu Provence.

Le prix du gaz a augmenté de 57% depuis le début de l’année, une hausse inédite. C'est une hausse de 25% en deux ans pour l’électricité mais une nouvelle augmentation de 12% est annoncée pour début 2022. Face à l'envolée des prix et des factures énergétiques, de nombreux Provençaux se tournent vers des alternatives plus économiques comme les poêles à bois et à granulés. La demande est forte chez les revendeurs et installateurs. Au niveau national, les professionnels s’attendent à des ventes en hausse de près de 20% pour les poêles et de 50% pour les chaudières à bois.

_"Cette année, la demande des clients est plus précoce. Ils sont déjà là et nous parlent tout de suite de leurs motivations financières"-_Guillaume Théry, gérant du magasin Le Poêle à Bois à Six-Fours-les-Plages

Guillaume Théry est gérant du magasin Le Poêle à Bois à Six-Fours-les-Plages depuis 15 ans et la saison 2021 commence plus tôt que prévu : "Habituellement, c'est le premier gros coup de froid qui fait venir les gens et leur motivation est plus le plaisir ou le confort. Mais cette année, la demande des clients est plus précoce. Ils sont déjà là et nous parlent tout de suite de leurs motivations financières" confie le chef d'entreprise. Le carnet de commande de la société est plein jusqu'à mi-décembre. Les équipes de poseurs installent deux poêles par jour.

Les économies d'Anaïs : une facture divisée par trois

Guillaume Théry explique qu'"en moyenne, [ses] 300 clients consomment une tonne de granulés par hiver et cela leur revient à 370 euros en chauffant du 15 octobre jusqu'au 1er mai". Des économies confirmées par Anaïs. Cette Toulonnaise a acheté il y a deux ans un poêle à bois 2500€ pour chauffer sa maison de 100m²... mais ses factures d'électricité ont fortement baissé : "Avant, nous payions 1800 euros de facture car nous avions des chauffages électriques dans toutes les pièces. Aujourd'hui, nous payons _600 euros de bois par an_. Nous sommes encore plus content aujourd'hui de notre achat en voyant la flambée des prix" raconte la jeune mère de famille qui allume tous les soirs son poêle en rentrant du travail.