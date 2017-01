En Puisaye, la culture par et pour tous, grâce à Solidart

Créée il y a cinq ans à Bléneau, l'association Solidart met en relation les acteurs de la culture et les entreprises ou associations, pour créer du lien, et favoriser les échanges entre des mondes qui se regardent, sans se parler. Le tout en donnant du travail à des personnes éloignées de l'emploi.

En cinq ans, Solidart a entrepris de créer un réseau d'entreprises, d'artistes et d'associations, intitulé Bien vu l'artiste ! Le but être "curieux des arts et des autres", comme le répète souvent Michel Hournon, l'un des fondateurs de l'association. 150 personnes de tous les horizons adhérent aujourd'hui à l'association, et participent à ce réseau qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire.

Des actions extrêmement variées

Permettre à des artistes d'exposer dans des restaurants, ou à des groupes de musique de jouer dans une ferme lors de ventes directes du producteur aux consommateurs, c'est le genre d'événements permis grâce à l'action de Solidart. "Nous avons par exemple Sébastien Métoyer, un chocolatier, qui a fabriqué des sculptures en chocolat sur lesquelles l'Atelier des minéraux de Champignelles a pu accroché des bijoux (...). Cela fait parler du chocolatier, et de l'Atelier", explique Mélanie, qui anime le réseau Bien vu l'artiste.

Une vraie politique d'insertion

L'association emploie quatre personnes, dans plusieurs domaines. Et la plupart d'entre elles sont, ou ont été en contrat d'insertion. C'est essentiel pour Michel Hournon, qui explique que c'est même l'objectif premier de l'association, que d'embaucher des personnes éloignées de l'emploi : des jeunes, ou des plus de 50 ans.

Claudine a 53 ans, elle est secrétaire-comptable chez Solidart. Après avoir travaillé 30 ans au près de son mari boulanger-patissier, elle allait se retrouver au chômage à 50 ans. "Après avoir travaillé aux côtés de son conjoint, c'est très difficile de retrouver un emploi, surtout passée la cinquantaine. Les gens ont du mal à vous faire confiance, pour vous donner un emploi qui implique des directives", confie-t-elle.

Michel Hournon souhaite convertir les contrats en insertion en CDI, c'est déjà chose faite pour Claudine.

Des demandes de toute la France

"On a des demandes d'adhésion d'un peu partout en France, comme par exemple à Toulouse dernièrement", se réjouit Michel Hournon. L'ambition pour Solidart désormais c'est de développer le réseau nationalement. Une bonne résolution pour 2017, même si c'est un très gros chantier.

