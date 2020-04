En raison du confinement, les commémorations du génocide arménien n'auront pas lieu

Les commémorations du 105e anniversaire du génocide des Arméniens, prévues ce vendredi 24 avril, n'auront pas lieu. Comme pour de nombreux rassemblements, elles ne peuvent se tenir en raison des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Des cérémonies étaient prévues dans plusieurs communes iséroises.

A Vienne et ses environs - une communauté d'environ 2.000 Arméniens - un temps de recueillement était prévu devant la stèle du 24-Avril-1915. Il est donc annulé tout comme les commémorations prévues à Saint-Martin-d'Hères et au Mémorial de Grenoble. Selon la Maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné, on compte environ 3.000 Arméniens ou personnes d'origine arménienne dans l'agglo grenobloise. Il y a aussi une présence importante à Chasse-sur-Rhône, Charvieu-Chavagneux et Pont-de-Chéruy.

Des élus invités à passer un message par vidéo

Le conseil de coordination des organisations arméniennes de France invite ceux qui le souhaitent à se connecter vendredi à la page Facebook de la Maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné pour un temps de recueillement virtuel. "Vendredi, le maire de Grenoble ira se recueillir devant le Mémorial et y fera un discours qui sera filmé. Nous le diffuserons ensuite sur notre page Facebook", indique Daniel Marandjian, le président de la Maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné. D'autres demandes de messages vidéos ont été faites aux maires de l'agglo grenobloises, aux parlementaires isérois ainsi qu'au président du Département.

Cette date du 24 avril est depuis l'an passé journée nationale de commémoration suite à la décision du président de la République, Emmanuel Macron. Un million et demi de personnes ont été tuées au cours de ce génocide. Ankara, pour sa part, refuse l'utilisation du terme génocide.