"On en a ras le casque" : les motards en colère se font entendre à Limoges

A l'appel de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), des centaines de conducteurs de deux-roues ont manifesté ce samedi après-midi à Limoges. Privatisation des radars, norme européenne sur les gants, manque de prévention... Ils en ont "ras le casque".

"De la moto-phobie"

Thierry Durant, de la FFMC 87 voit en la privatisation des radars un simple moyen de faire de l'argent : "40 millions d'automobilistes a donné des chiffres : on était à 900 millions d'euros dans les caisses de l'Etat avec les radars, là on passerait à plus de deux milliards. Et pendant ce temps-là, nous ça fait des années qu'on réclame une TVA à 5,5% pour les accessoires de sécurité. Quand on voit qu'il y a une TVA à 5,5 sur une billetterie pour aller voir une pièce de théâtre, il y a un problème. Après on ne fait pas forcément ce qu'il faut pour renforcer la sécurité sur les routes. On en a plein le casque, c'est de la moto-phobie."

"Emmanuel Macron, il est comme les autres"

Philippe Douillard, autre membre de la FFMC n'attend rien du président fraîchement élu : "On est là pour dire au nouveau président qu'on ne demande plus rien, mais qu'on est face à lui. Cela fait trente ans qu'on fait des propositions. Emmanuel Macron parle d'expérimentation, c'est de la langue de bois. Est-ce que les gants obligatoires ça va sauver plus de vies que le doublage total des rails de sécurité ? Je lui pose la question. On lui a posé avant l'élection, il n'a pas répondu."