En recherche d'apprentissage, une jeune Girondine dénonce le machisme dont elle fait l'objet

Depuis qu'elle a publié jeudi 11 juin, un long post pour exprimer son dégoût et son sentiment d'injustice, Chloé Hortig n'en finit plus de recevoir des messages d'encouragement.

Elle n'avait jamais eu le moindre problème pour trouver un patron lors de sa 1ère année de CAP vente. Mais la mécanique moto, c'est autre chose. "Depuis trois ans, de février à fin juillet, je refais tous les garages, je dépose mes CV et mes lettres de motivation et ça fait trois ans que je n'ai toujours aucun patron et c'est toujours les mêmes excuses."

Pas de place dans ce secteur il est vrai assez restreint comparé par exemple à la mécanique auto, impossibilité d'installer un vestiaire pour filles, et même parfois des excuses machistes que la jeune femme a du mal à encaisser : "Dans un garage, quelqu'un m'a dit qu'il serait peut-être d'accord mais qu'il ne se voyait pas dire à ses clients que ce serait une femme qui réparerait leur moto."

Loin d'être résignée, Chloé a trouvé une force supplémentaire dans les très nombreux témoignages de soutien qui lui ont été adressés sur Facebook. "Je ne compte pas baisser les bras. J'ai eu beaucoup de messages de femmes qui disent avoir le regret d'avoir abandonné leur passion. D'autres m'ont dit qu'elles avaient exactement le même souci en mécanique auto, en carrosserie, dans l'aéronautique. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce que j'ai écrit. Du coup, je me doute bien que je ne suis pas la seule."

Il y a quelques années encore, dans le secteur du bâtiment, les métiers de carreleur, peintre ou plombier étaient quasi exclusivement masculins. Aujourd'hui les mentalités commencent, peu à peu, à évoluer. En septembre dernier au CFA de Bordeaux, 2 des 15 apprentis du "CAP maintenance deux roues" étaient des jeunes femmes