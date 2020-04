Avec l'avancée du coronavirus, il y a d'abord eu l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, puis des cérémonies, la fermeture des commerces et enfin, le confinement. Résultat : ceux qui avaient prévu de se marier sont obligés de reporter à plus tard.

"On en rigolera dans 10 ans" : en Berry, des mariages reportés pour cause de coronavirus

Le serment, les alliances et les invités devront attendre : en Berry, plusieurs couples ont été forcés de renoncer - temporairement, du moins - à leur mariage prévu en plein confinement.

Prévu dans deux semaines, le mariage de Mélanie était planifié depuis deux ans

"Tout était calé, on était à moins d’un mois du mariage", explique Mélanie, 27 ans, habitante de Pellevoisin dans l'Indre, entre Châteauroux et Loches. Elle et son conjoint devaient se marier le 18 avril, mais la pandémie a bouleversé leurs projets. "Au début, ils ont interdit les rassemblements de plus de 100 personnes, après il y a eu l’annulation des cérémonies, puis le confinement. On devait être environ 160 au vin d’honneur et 100 au repas, ainsi que tous les prestataires !" Impossible donc de maintenir quoi que ce soit dans ces conditions. Une décision difficile à prendre, sachant que le mariage était prévu depuis deux ans : "la salle a été réservée en septembre 2018 au domaine des Roches, à Vandoeuvres".

D'autant que la date n'était pas choisie au hasard : "Le 16 avril, ça fera 10 ans qu'on est ensemble, donc c'était une date symbolique." Mais dès que le confinement fut prononcé, les futurs époux ont pris la décision de reporter, explique Mélanie.

"Parce qu'on se doutait que ça durerait, et qu'il valait mieux reporter au plus vite pour être sûrs d'avoir une date. Et parce qu'il y a des personnes âgées parmi les invités, par exemple ma grand-mère, et je ne me vois pas me marier sans elle, ni lui faire courir un risque pendant mon mariage."

Au final, Mélanie et son conjoint se marieront le 26 septembre. "La majorité des prestataires ont été vraiment géniaux, mais il y en a un qui n'est pas disponible à la nouvelle date. Alors c'est un peu délicat : on ne sait pas comment faire au niveau du contrat..." Là-dessus, le flou demeure. Mais outre les incertitudes logistiques, reporter son mariage, c'est aussi un poids psychologique : "On comptait les semaines, et là, on est repartis pour six mois. La mise en place, l'organisation... On y pensait pratiquement H24. Mais bon, je pense qu'on en rigolera dans 10 ans !", sourit Mélanie. En attendant, les deux amoureux vont fêter leurs 10 ans de couple le 16 avril, "sûrement confinés, mais ce n'est pas grave !"

Alliances gravées, robe réservée : le mariage de Magali devait avoir lieu début mai

C'est le même scénario pour Magali, originaire de Saint-Genou, entre Buzançais et Châtillon-sur-Indre. Son mariage était prévu le 2 mai à Saint-Hilaire Bonneval, en Haute-Vienne, où elle habite aujourd'hui. "Comme je devais faire mes essais de robe ce samedi 4 avril, il était impossible d'avoir ma robe pour début mai." Elle et son conjoint préparaient le mariage depuis un an, avec une cinquantaine d'invités. Et tout le reste était prêt depuis longtemps : "le DJ était réservé, la salle, la pièce montée, les fleurs réservées avec un acompte, le repas était fait par nos soins." Par chance, les prestataires ont promis de les suivre pour une date ultérieure.

Mais l'autre problème aujourd'hui est celui des alliances : "elles sont gravées au 2 mai 2020 et donc achetées. On ne sait pas encore s'il est possible de changer la date sans pour autant poncer la matière, et perdre des grammes d'or..." Enfin, pour Magali comme pour Mélanie, reste la déception de ne pas pouvoir célébrer ce beau moment prévu depuis si longtemps. "Pour ma part c'est assez difficile, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, on a deux enfants, une maison donc ça fait longtemps que j'attends ça ! Monsieur relativise plus que moi, il dit aussi que ça nous fera une anecdote à raconter à nos petits-enfants."

Les organisateurs de mariage "au jour le jour"

D'autres futurs mariés ont décidé de se reposer sur les services d'un "wedding-planner", ou "organisateur de mariage", pour s'éviter les contraintes logistiques. "Le but, c'est de ne pas se prendre la tête, d'avoir un seul interlocuteur", explique Catherine Bechade, à la tête d'une entreprise de planification de mariage à Déols. De nombreux couples avaient fait appel à elle avant le coronavirus. "Les premiers reports sont arrivés à la fin de la première semaine de confinement", explique-t-elle. Aujourd'hui, "tous les mariages d'avril sont carrément reportés sur 2021."

Combien de mariages cela représente-t-il ? "Je ne comptabilise pas, je préfère faire au cas-par-cas. Parce que dès que l'on commence à quantifier, on commence à appeler le banquier..." Lise Buffault, elle aussi wedding-planner en région Centre et en Auvergne, considère que les dégâts sont encore limités. "Certains tablaient sur les vacances d'avril pour se marier, mais ce n'est qu'un début de saison, donc c'est encore plutôt léger comparé aux grosses dates de l'été."

Elle aussi doit faire face à des reports de mariages. "On est un peu au jour le jour, mais on continue d'accompagner les futurs mariés", assure-t-elle. "On est là aussi pour les accompagner et pour qu'ils aient le mariage qu'ils veulent, car pour nous, organisateurs, c'est stressant, mais ça l'est encore plus pour les mariés qui prévoyaient cet événement depuis parfois plusieurs années."