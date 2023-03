En route pour l'Ukraine ! Le camion des pompiers donné par le SDIS 23 a quitté Aubusson ce mardi

C'est un périple de 2.600 kilomètres qui a démarré ce mardi 28 mars. Un peu avant 8 heures, Dmytro Mohylianski, réfugié ukrainien en Creuse, Michel Moine maire d'Aubusson et Fany Boucaud journaliste à France Bleu Creuse ont quitté Aubusson pour rejoindre Boutcha à l'est de Kiev en Ukraine. Ils ont pris la route avec deux camions, une ancienne ambulance donnée par les pompiers de la Creuse et qui partira sur le front dans le Donbass et un camion de la mairie d'Aubusson. Les deux véhicules sont chargés à bloc. Vêtements chauds, médicaments, des béquilles ou encore des déambulateurs ont été collectés par l'association "Amitié France Ukraine", crée par Dmytro Mohylianski.

ⓘ Publicité

Première étape en Allemagne

Le voyage jusqu'à l'Ukraine va durer trois jours. Ce mardi soir, le convoi fera une première étape à Nuremberg en Allemagne, après 970 km de route ! Mais une telle distance ne se parcourt pas d'un trait. Il faut compter sur les aléas du voyage, comme cet accident quelques kilomètres après la frontière franco-allemande qui a rallongé le parcours d'une heure. Et les pauses indispensables sur un trajet aussi long, une première pour se dégourdir les jambes du côté de Besançon, et une autre pour faire le plein sur une autoroute allemande. Au final après 10h30 de route, le convoi est arrivé à sa première destination pour passer la nuit dans une auberge de jeunesse au sud de Nuremberg.

Courte halte sur une aire de repos du côté de Besançon avant de reprendre la route © Radio France - Fany Boucaud

Les camions sont partis chargés à bloc de vêtements chauds, de médicaments et matériel médical © Radio France - Fany Boucaud

Après 12H30 de route, nos voyageurs sont arrivés à destination dans une auberge de jeunesse au sud de Nuremberg © Radio France - Fany Boucaud

La route jusqu'à Boutcha en Ukraine