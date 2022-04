En route vers la Ligue 2 : un écran géant square de Boston le 6 mai pour le match Stade Lavallois-Red Star

Cela fait 5 ans que les supporters du Stade Lavallois attendent la montée en Ligue 2. Le club mayennais, leader du championnat National, est bien parti pour retrouver le haut niveau. Il reste quatre matches à disputer contre Boulogne-sur-Mer, Chambly, le Red Star et Orléans.

Ecran géant et célébration à l'hôtel de ville

La ville de Laval et les dirigeants du Stade Lavallois se sont mis d'accord pour organiser une grande journée de festivités le vendredi 6 mai lors de la dernière rencontre à domicile de la saison. L'adversaire sera l'équipe francilienne du Red Star et ce sera donc l'occasion, on croise les doigts, de célébrer ce retour en Ligue 2.

Un écran géant sera installé square de Boston, sous forme de fan zone avec une capacité de 2.000 personnes. Le match sera donc diffusé en direct à partir de 18h30. Pour faire monter l'ambiance, c'est France Bleu Mayenne qui assurera l'avant-match. Un dispositif spécial sera mis en place pour l'occasion.

Plus tard dans la soirée, les joueurs du Stade Lavallois descendront dans le centre-ville en bus et viendront saluer leurs supporters sur le parvis ou au balcon de la mairie. Le 6 mai, enfin, les commerçants seront invités à décorer leurs boutiques aux couleurs des Tango.