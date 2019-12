On en sait plus sur l'origine du parasite qui contamine l'eau de Grasse et les communes alentours

L'eau du canal du Foulon aurait été contaminée depuis la zone de captage à Gréolières par les excréments d'un élevage de moutons. Un plan d'action va être mis en place pour protéger cette zone. En attendant des purges du réseau d'eau potable sont effectuées dans 9 communes de l'ouest du département.