Le Mans

Le programme de la première soirée organisée par Les Discussions du Maine a été largement remarqué et commenté sur les réseaux sociaux. Et ce bien au-delà de la Sarthe. Il faut dire qu'un plateau sur le féminisme avec de tels intervenants, ce n'est pas monnaie courante : Bérénice Levet, philosophe dite réactionnaire, Gabrielle Cluzel, directrice du site d'information Boulevard Voltaire fondé par Robert Ménard, Julien Rochedy, ex-patron du Front National des jeunes et fondateur d'un site internet "masculiniste", et Charlotte d'Ornellas, journaliste à Valeurs Actuelles habituée des débats télé. Jugé "peu équilibré" par certains, ce plateau attendu le 25 septembre à la salle Le Royal, au Mans, fait la part belle à des orateurs de droite, voire d'extrême droite.

Sortir du champ strictement politique

L'association a été montée en juin dernier par de jeunes militants sarthois de la droite nationale et catholique. Présidée par Angeline Furet, proche du mouvement des Patriotes de Florian Philippot, elle a pour trésorière Brigitte Dupin, candidate du Siel sur la 5e circonscription de la Sarthe en juin 2017. Quant à "l'animateur" qui programme les événements, il s'agit de Louis de Caqueray Valmenier, le jeune élu municipal manceau du Rassemblement National (ex-FN) : "Je fais de la politique, les gens savent, explique-t-il le conseiller de 26 ans, mais là, l'idée c'est de sortir du champ strictement politique. D'ailleurs moi je ne m'exprimerai pas dans ces soirées."

Le but, c'est donc de débattre, de manière ouverte, de tous types de sujets : "Des sujets de société, d'histoire, ça peut être le côté scientifique aussi... L'idée c'est de sortir du train-train du quotidien pour proposer, gratuitement, de l'information sur plein de sujets, c'est de nourrir la réflexion, le côté intellectuel en touchant des gens de manière large, de manière culturelle. Si des personnes même d'extrême gauche veulent venir débattre, de manière apaisée, pour confronter les points de vue, avec plaisir ! Le but c'est que les gens se forgent leur propre idée."

Le nouveau "combat culturel" de l'extrême droite

Traditionnellement, une telle ouverture d'esprit n'était pas spécialement la marque de fabrique de cette frange politique... Mais les temps changent. Une nouvelle génération de militants s'installe. Avec un langage, des méthodes et des aspirations plus modernes, un peu dans la lignée de La Manif pour tous il y a quelques années. Cependant, même si l'action se déplace sur un autre terrain, le but reste avant tout de diffuser la culture et les idées de l'extrême droite selon Lucie Delaporte, journaliste à Mediapart en charge de la recomposition des droites : "On voit que cette génération, depuis quelques années mène un vrai combat culturel pour que l'étiquette extrême droite ne soit plus un repoussoir. Et ça se passe en dehors des partis, où ils ont parfois l'impression qu'il ne se passe plus grand-chose. Il faut montrer qu'on est intellectuel, qu'on lit des livres, qu'on peut prendre des positions sur des sujets divers comme le féminisme, l'écologie, l'économie, etc. Et après on verra la transformation des les urnes et dans les partis. Mais c'est d'abord occuper le débat intellectuel et culturel."

Je vois sur Twitter que les gauchistes petent un plomb sur cette conférence, reprochant un manque d’avis contradictoires. C’est assez drôle. 1- Ils organisent régulièrement des centaines de conférences sans jamais nous inviter, mais quand c’est eux ça n’a pas l’air de les gêner. pic.twitter.com/BYbhDMMlG8 — Julien Rochedy (@JRochedy) September 6, 2018

Féminisme, écologie : un nouveau terrain à conquérir

Lucie Delaporte explique aussi que certains, y compris au sein du Rassemblement National, théorisent une future recomposition politique par ce biais culturel. Objectif : faire tomber les dernières barrières entre la droite et l'extrême droite : "Alors que les étiquettes politiques font parfois encore un peu peur, cette nouvelle génération peut séduire la jeunesse en brassant ces thèmes nouveaux comme le féminisme ou l'écologie. Et ainsi réussir à faire ce que les parties n'osent pas faire pour le moment. L'idée, c'est que l'union des droites par la base passera typiquement par ce type de rendez-vous, de débats culturels au cours desquels les gens vont se rencontrer. Et se dire que, finalement, ils sont d'accord sur beaucoup de choses d'un point de vue sociétal."

D'autres conférences à venir

Les discussions du Maine sont-elles un nouvel outil au service de l'union des droites en Sarthe ? "En tout cas, ce qu'on veut, c'est avancer, admet Brigitte Dupin, _créer des événements et faire se rencontrer différentes personnes." _L'association a d'ores et déjà prévu un deuxième événement le 15 octobre, à la Maison Saint-Julien. Il s'agira cette fois d'une projection-débat autour d'un thème fétiche de l'extrême droite : les guerres de Vendée.