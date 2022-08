En Sarthe, la fédération de pêche alerte sur le niveau d'eau dangereusement bas

Avec les températures caniculaires de cet été et surtout le manque de pluie, les cours d'eau du département ne cessent de baisser. Des baisses allant jusqu'à 80 centimètres,sur les bords de l'Huisne, de la Sarthe et de certains bassins par rapport à juillet dernier. La Fédération de pêche alerte.

Avec le manque de pluie et les températures caniculaires qui traversent le département depuis le début de l'été, le niveau des rivières sarthoises a nettement diminué. Des baisses de 50 centimètres en moyenne. Du jamais-vu selon Jean Marc Vaulée, il est président de la Fédération de pêche en Sarthe. "Sur notre bassin de Fillé, on a constaté fin juillet une baisse de 80 centimètres par rapport à l'année dernière. Les jours de grosses chaleurs, c'est plus dix, mais cent mètres cube d'eau qui s'évaporent. La situation est vraiment critique".

Jean-Marc Vaulée, président de la Fédération de la pêche en Sarthe et de la défense des milieux aquatiques. © Radio France - Jean Rinaud

Les poissons d'eau douce menacés

Une eau qui s'évapore donc beaucoup plus vite, ce qui n'est pas sans conséquence pour les poissons des rivières sarthoises. Des poissons comme la truite, la perche, le chevaine ou l'ablette se retrouvent donc en manque d'oxygène. " Avec l'élévation de la température de l'eau , il y a obligatoirement une raréfaction de l'oxygène. Les poissons de rivière ont ainsi beaucoup plus de mal à se déplacer et à se nourrir parce qu'il faut faire un effort. C'est un peu le même principe que l'être humain".

La truite fario fait partie des espèces particulièrement menacé par la sécheresse des cours d'eau. © Radio France - Jean Rinaud

Une multiplication d'algues dans les rivières

Des poissons qui sont aussi menacés par un nouveau phénomène : la prolifération des algues. Algues qui se développent massivement dans les rivières à cause de la chaleur. Ces algues aquatiques aspirent l'oxygène des bassins, mettant encore un peu plus en péril la vie des poissons, ce qui est tout sauf réjouissant pour Jean Marc Vaulée. " Ces algues mettent les pêcheurs en difficulté pour accéder à certaines rivières. On a eu de nombreux signalements au niveau du port du Mans. On nous demande de les déplacer mais ce serait déplacer le problème, car elles continueront à s'installer dans les rivières. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution, seul la baisse des températures peut les faire disparaître. Ça nous inquiète". Pour l'instant, aucune restriction de pêche n'a été décrétée dans le département.