En Sarthe, La Flèche rouvre les cimetières au public à partir du 1er mai

La Ville de La Flèche (Sarthe) a décidé de rouvrir ses cimetières au public de 8h30 à 18h tous les jours et sans interruption dès ce vendredi 1er mai 2020, après six semaines de fermeture pour cause de confinement. "Pour s’y rendre les personnes doivent se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire" indique la ville dans un communiqué et "cocher la quatrième case « « déplacements pour motif familial impérieux » en précisant « cimetières » à la main sur les feuilles".

Pour les attestations numériques, il n’est pas possible d’ajouter la mention "mais ce ne sera pas exigé en cas de contrôle" assure la ville de La Flèche, qui ajoute que "le respect des gestes barrières s’impose là comme ailleurs".