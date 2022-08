La moitié des terrains de football en Sarthe sont impraticables à cause de la sécheresse

Face à la sécheresse, les pelouses des clubs de foot Sarthois souffrent. Avec des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, difficile de conserver un bon gazon. Au club de Moncé-en-Belin, leur pelouse principale est injouable. Un stress supplémentaire avant la reprise du championnat.

"Voir mon terrain dans cet état, ça me rend honnêtement malade", les mots sont forts mais Philippe George, président du club de Moncé-en Belin n'arrive pas à cacher sa frustration. "Ça fait vingt ans que je suis au club, je n'ai jamais vu la pelouse dans cet état". Réputé comme l'un des plus beaux terrains de Sarthe, le gazon du club de football de Moncé est méconnaissable. "Les équipes adverses nous disent que c'est un vrai billard, là, c'est un champ cramé", concède François Coffé, entraîneur adjoint de l'équipe première.

La gazon du club de Moncé-en-Belin est grillé sur les 3/4 de sa surface. © Radio France - Jean Rinaud

Tout ce qui a été fait pour préserver le terrain devient inutile".

Grillé sur les 3/4 de sa surface, le terrain est aujourd'hui impraticable. Pourtant le président du club a tout fait pour préserver au mieux l'état de sa pelouse face à la chaleur. Dernier achat en date : deux nouveaux arroseurs d'une valeur de 4000 euros, sauf que depuis deux semaines le club à interdiction d'arroser, il faut donc repartir de 0. Une vraie désillusion pour le président du club Philippe George. " On se rend compte que tout ce qu'on a fait cet été pour le préserver, ça devient inutile. Pendant le mois de juin et le mois de juillet, je me levais à quatre heures du matin pour gérer l'arrosage des pelouses. Il a fallu aussi reboucher les trous, remettre du gazon. C'est vraiment décourageant".

Le club de Moncé-en-Belin emploie un salarié à temps plein pour l'entretien de sa pelouse. © Radio France - Jean Rinaud

On ne prend aucun plaisir sur le terrain

Pour ce qui est des entraînements, il faut donc s'adapter. Peu de jeu avec ballon, renforcement musculaire et course en dehors du terrain. Ce qui est tout sauf motivant pour les joueurs comme Cyprien, milieu de terrain au club de Moncé-en-Belin : " On ne prend aucun plaisir. Dans le jeu tout est plus compliqué, les contrôles, les passes, les enchaînements, on ne peut rien mettre en place".

Il y a deux semaines, le club de Moncé-en-Belin avait dû renoncer à recevoir la traditionnelle rencontre entre Le Mans et Sablé, à cause de l'état du terrain. Le président dit avoir perdu un bénéfice de plus de 2000 euros. © Radio France - Jean Rinaud

50% des clubs sarthois ont interdiction d'arroser les terrains

Une situation qui n'est pas isolée, puisque selon le président du district de la Sarthe, 50% des clubs sarthois ont interdiction d'arroser leurs terrains durant l'alerte sécheresse. "C'est inquiétant car la reprise des championnats arrive bientôt et on sait qu'avec des terrains secs, la qualité des entraînements ne va pas être au niveau attendu et certains clubs ne pourront pas accueillir leur adversaire".

Le synthétique, seule solution pour faire face à la chaleur

Pour le district de la Sarthe, il va donc falloir s'adapter en investissant dans des terrains synthétiques. Des terrains qui n'ont pas besoin d'être arrosés, et qui demande beaucoup moins d'entretien, selon Frédéric Davy, président du district de la Sarthe. "Pour des terrains de foot à 5, la Fédération française de football propose 30 000 euros d'aides, ce n'est pas négligeable".

Pour l'instant en Sarthe, seuls les clubs de Brulon et du Mans FC sont équipés de terrains synthétiques.