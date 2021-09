En Sarthe, le secteur de l'artisanat et du bâtiment peine à recruter

Après plus d’un an et demi de crise sanitaire, l'économie semble enfin repartir. Pourtant, dans le secteur de l'artisanat et du bâtiment, les bras manquent et les offres d’emploi des chefs d’entreprise restent sans réponse. Au niveau national plus d'une entreprise sur deux n'arrive pas à recruter comme elle le souhaiterait, selon les données de Pôle Emploi. Un phénomène aussi présent au sein des entreprises sarthoises.

On est presque à refuser du travail

Sur la devanture du plombier chauffagiste Patis Renov au Mans, trois offres d'emplois sont à pourvoir depuis plus d'un an, sans aucune candidature. Le patron Denis Coupry n'a pas de solution et se retrouve pénalisé. "Là on est presque à refuser du travail, il nous manque trop de personnel. Ça fait plusieurs années qu'on recherche des techniciens, et on ne trouve personne. On n'a même pas de CV qui arrive, malgré nos inscriptions à Pôle Emploi. C'est très compliqué".

Des jeunes salariés difficile à motiver

Des métiers de l'artisanat et du bâtiment qui n'attirent plus la jeune génération selon Eric Boisseau, responsable de la société Storeferm au Mans, spécialisée dans les stores et les pergolas. Depuis la rentrée il est aussi à la recherche de deux salariés au sein de son entreprise. "On ne sait plus comment motiver les jeunes à passer le cap des formations, et s'investir vraiment dans le travail. Avant on vivait beaucoup plus pour son boulot, alors que maintenant les jeunes ils ne pensent qu'aux loisirs. Il va vraiment falloir trouver une solution pour réussir à remettre les gens au travail, car sincèrement ça ne peut plus durer".

Eric Boisseau, responsable de la société Storeferm au Mans constate que les métiers du bâtiment ne séduisent plus. © Radio France - Jean Rinaud

La solution de l'alternance

Du côté de l'entreprise de Charpente et Couverture Dorize à Pruillé-le-Chétif, Jean-Yves Martineaud a trouvé la solution en embauchant des jeunes en alternance. Seulement, selon lui, cela ne garantit pas toujours d'avoir un futur salarié au sein de sa société. "La majorité du temps ils restent dans notre entreprise car l'alternance paye leur formation. Mais dès que c'est terminé, ils s'en vont. J'ai beaucoup de mal à comprendre la logique mais ça nous permet d'avoir quelqu'un pendant deux ans".