En Sarthe, les "voisineurs" maintiennent le lien social

C'est une heure ou deux, de temps en temps, mais à chaque fois un rendez-vous important pour les personnes visitées. Les bénévoles des voisineurs rendent régulièrement visite à des personnes isolées en Sarthe.

"Isolées" ne veut pas forcément dire "seules". Par exemple, Michel, à La Bazoge, vit avec sa femme Nicole. Depuis plusieurs années il est en fauteuil, ne peut pas se déplacer seul et reçoit chaque jour des soins médicaux. Ses contacts humains au quotidien relèvent donc d'une aide indispensable.

Ce n'est pas une aide, c'est un confort

Quand Christelle vient lui rendre visite, c'est autre chose. "On discute, on joue au scrabble, parfois on regarde juste la télévision ensemble", énumère Christelle, voisineuse dans l'association familles de la Sarthe à Neuville. "Ce n'est pas une aide, c'est un confort."

C'est Nicole qui a fait appel aux voisineurs, face à la baisse de contacts sociaux : "Plus ça va, moins on vient nous voir". "A moi aussi ça me fait du bien", sourit Christelle. "J'ai 50 ans, je ne travaille pas, ça fait des grands moments de vide."

► Pour rejoindre les voisineurs, vous pouvez contacter Jean-Michel Chable au 06 83 49 48 93.