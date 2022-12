En Sarthe, plus de 1.000 armes et 17.000 munitions abandonnées après une collecte nationale

C'est une mobilisation "sans précédent" indique la préfecture de la Sarthe. Ce vendredi 2 décembre, elle dresse le bilan de l' opération nationale d'abandon simplifié d'armes .

Pendant une semaine, les Sarthois ont pu se rendre dans trois points de collecte différents pour confier aux services de l'État des armes et des munitions. Dans le détail, ce sont 17.526 munitions et 1.340 armes qui ont été abandonnées.

1.065 armes d’épaules

219 armes de poing

56 autres armes à feu et de défense

En parallèle, 404 armes non enregistrées ont ainsi pu être répertoriées. Les armes et munitions seront détruites.

L'opération continue

Au-delà de cette opération exceptionnelle, "l’enregistrement de l’arme héritée ou détenue restera possible dans le système d’information sur les armes (SIA)", assure la préfecture de la Sarthe. L’abandon d’armes peut s’effectuer toute l’année auprès des commissariats et brigades.

"Cette action a largement contribué à renforcer la relation et la confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure autour de l’objectif partagé de sécurité publique. Elle participe grandement à prévenir les violences intrafamiliales, les accidents domestiques et les vols d’armes", se félicite l'institution qui salue "l'engagement et le sens des responsabilités de [ses] concitoyens".