Selon les derniers chiffres de l'INSEE, plus de deux tiers des naissances sarthoises ont lieu hors mariage. En France métropolitaine, c’est d'ailleurs à l’Ouest que les naissances hors mariage sont les plus fréquentes.

Sarthe, France

Parmi les 5815 bébés nés en Sarthe en 2017, 4022 très exactement sont nés hors mariage : c'est l'équivalent de 69,2% des naissances dans le département, pratiquement trois points de plus que la moyenne régionale (66,4% des naissances en Pays de la Loire) et neuf points de plus qu'à l'échelle nationale. Alors qu'elles étaient largement minoritaires jusqu'à la fin des années 70 (moins de 10% des naissances entre 1901 et 1978), ces naissances hors mariage n'ont cessé d'augmenter depuis 1979, précise l'INSEE.

La très grande majorité des bébés portent le nom de leur père

En Sarthe, 82,5% des bébés nés en 2017 portent le nom de famille de leur père. 6,9% portent le nom de famille de leur mère, c'est la proportion la plus élevée des Pays de la Loire. Presque tous les autres ont les deux noms : celui du père avant celui de la mère dans 8,4% des cas, celui de la mère avant celui du père dans 2% des naissances.

Dans l'Ouest en général, cette part plus importante des naissances hors mariage s'explique notamment par un plus grand nombre de Pacs, en particulier dans les grandes villes. En Sarthe, 7,7% des couples sont pacsés (chiffres publiés par l'INSEE en janvier 2018) contre 7% pour la moyenne nationale.