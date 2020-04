En Savoie, ils gardent le contact avec leur mamie confinée en Ehpad grâce à la visioconférence

Un appel vidéo a permis à la famille d'Esther de la voir et d'échanger avec elle, âgée de 94 ans et confinée dans l'Ehpad les Jardins de Marlioz à Aix-les-Bains où elle réside. Le directeur de l'établissement salue l'initiative et a aidé à sa mise en place.

"Oh! ils sont grands!" réagit Esther en découvrant à travers l'écran les visages de deux de ses arrières-petits-enfants. Esther a 94 ans et vit à Aix-les-Bains, à l'Ehpad Les Jardins de Marlioz. Elle a quatre enfants, sept petits-enfants et quatre arrières-petits-enfants. Comme tous les résidents de l'Ehpad, ici ou en France, elle n'a pas reçu de visites depuis le début du confinement, pour éviter tout risque de contamination du coronavirus au sein de l'établissement. Pour garder le lien, l'une de ses filles était déjà parvenue à échanger avec elle par des appels vidéo, avec l'aide du directeur. Et c'est de nouveau avec son soutien que la famille d'Esther a pu organiser cette fois-ci une visioconférence à l'allure de réunion de famille. En restant chacun chez soi, à plusieurs ou seul face à leur webcam, tous se sont connectés sans trop de difficulté via une application.

On avait peur qu'elle se retrouve inquiète de ne plus voir sa famille, de ne plus avoir de visites - Judith, une petite-fille d'Esther

Judith est l'une des petites filles d'Esther, elle vit en Espagne. Elle ne regrette absolument pas l'initiative. Elle s'attendait à voir sa grand-mère un peu perdue face à l'écran, mais pas du tout. Sans forcément reconnaître tout le monde tout de suite, "elle a très bien compris que c'était sa famille qui lui parlait" sourit Judith. Elle, comme les autres, lui demande de ses nouvelles, comment elle se porte.... mais rapidement Esther n'a d'yeux que pour le dernier né de la famille, au premier plan, âgé de trois mois. "Elle a virtuellement fait ce que ferait n'importe quelle grand-mère ou arrière-grand-mère avec le petit bébé" raconte Judith,"on est très content qu'à travers un écran elle aie pu éprouver cette joie et sentir ses enfants et ses petits-enfants proches d'elle".

Le directeur des Jardins de Marlioz à Aix-les-Bains, Agron Kallaba, salue l'initiative. Il s'est rendu disponible une dizaine de minutes pour que la visioconférence puisse se faire. L'appel vidéo a été passé sur son propre téléphone, qu'il a tenu devant Esther, pour qu'elle puisse bien voir tout le monde à l'écran. Et il est prêt à le refaire pour elle comme pour d'autres : "c'est important. Et le temps que j'y ai passé est bien mieux utilisé que celui que je pourrais passer en donnant simplement des nouvelles à la famille par téléphone". Il avait déjà pensé investir dans un ordinateur dédié pour permettre ces rendez-vous. Le confinement et l'isolement dans les Ehpad l'ont convaincu et ont accélérer sa décision, puisqu'il vient tout juste d'acheter une tablette pour l'établissement, "qui pourra être à disposition pour les résidents, même dans leur chambre".