En Savoie, les victimes de violences intra-familiales peuvent désormais déposer plainte dans les hôpitaux

Après avoir enchaîné les campagnes de sensibilisation sur les violences intra-familiales , les autorités lancent en Savoie un nouveau dispositif d'aide pour les victimes. A partir de maintenant, elles ne sont plus obligées d'aller dans un commissariat et peuvent déposer plainte dans tous les hôpitaux du département ainsi qu'à Médipôle, établissement privé situé à Challes-les-Eaux.

Mettre en confiance la victime

L'objectif est notamment de libérer la parole en mettant la victime en confiance. Ce qui n'est pas toujours possible dans un commissariat explique Florent Chambaz, directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie. "Quand vous venez à l'hôpital parce que vous avez par exemple une fracture, vous êtes pris en charge dans un box. Ce ce qu'il se passe dans ce boxe concerne uniquement le patient et le soignant. Il n'y a _pas de visiteur, pas d'accompagnant_. C'est à ce moment-là que la parole peut se libérer. Lorsque vous aller dans un commissariat et que vous pouvez être accompagné par la personne qui est auteur des violences, vous ne pouvez pas parler."

Si la situation le nécessite, un policier ou gendarme pourra être contacté par l'hôpital pour venir directement"

Certains personnel soignant vont être formés à recueillir les témoignages et détecter les signes de violences. Florent Chambaz détaille ce nouveau dispositif. "Une fois s'être confiée, la victime pourra aller plus loin si elle le souhaite. Elle aura accès à tous les éléments d'accompagnement, c'est-à-dire des numéros de téléphone, des noms d'association et surtout la possibilité de _déposer une pré-plainte qui peut être enregistrée directement_. Si la situation le nécessite, un policier ou gendarme pourra être contacté par l'hôpital pour venir. Tout se déroule dans les locaux hospitalier, des locaux banalisés. Ce n'est pas marqué dépôt de plainte en grand. C'est un local comme un autre, en toute sécurité et anonymat."

Simplifier le dépôt de plainte

L'autre but de ce dispositif, testé depuis fin 2019 à l'hôpital d'Albertville, est de simplifier la démarche et de centraliser la procédure en un seul et même lieu. "L'idée général est qu'en un seul endroit, on puisse recueillir tout et éviter les allers-retours des victimes entre l'hôpital, la gendarmerie, la police, la justice" précise Eric-Alban Giroux, directeur du Centre Hospitalier Vallée de Maurienne.

"Actuellement la victime se met dans une position d'administrée, subissant l'administration. Stop. La victime elle est victime donc on la protège, on l'a recueille dans un endroit unique et puis on fait notre boulot d'administratif, notre boulot de soignant et notre boulot de législateur au même endroit. _Ce n'est pas à la victime de se déplacer_. Elle est déjà victime. Les violences intra-familiales sont une maladie de notre société, on doit la corriger. Que l'hôpital soit acteur de cela me semble être du bon sens."

Le dispositif "Mélanie" bientôt expérimenté à Saint-Jean-de-Maurienne

En Savoie, le nombre de victimes de violence intra-familiales a augmenté de 26% en 2020, soit 700 victimes et 1.000 interventions. Un autre dispositif sera dans les prochains mois expérimenté à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, pour notamment les enfants. "Le dispositif Mélanie" dévoile Eric-Alban Giroux.

"Mélanie c'est cette petite fille canadienne, victime d'agression, qui a été entendue dans un même un endroit protégé avec des caméras, un dispositif d'écoute, d'accueil, de cocooning car elle avait subit des violences. On l'a laissé parler une fois, on ne lui a pas demandé 20 fois revenir sur son calvaire et c'était enregistré. La victime sera entourée de médecin légiste, pédiatre, psychologue et bien sur la partie judiciaire ." D'ici la fin du mois la procureur de la république visitera le local dédié.