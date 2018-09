A Chambéry, un bâtiment de 1.700 mètres carré va permettre de recevoir et trier plus de deux mille tonnes de denrées chaque année.

Chambéry, France

Après un an de travaux, le mastodonte est en état de fonctionner. La plateforme alimentaire solidaire savoyarde a nécessité trois millions et demi d'euros d'investissement.

SC'est une révolution ! - le président des Restos de Savoie

Sur un terrain de 6.000 m2, rue Paul Girod, à Chambéry, dix quais de chargement et de déchargement vont tourner à plein régime. Des bureaux vont servir à former les équipes et à donner aux services administratifs des conditions de travail modernes, fonctionnelles et agréables.

10 quais d'embarquement © Radio France - Christophe Van Veen

Alain Schermesser, le président des restos du Cœur de Savoie , estime que la nouvelle structure "est une révolution" , il se souvient que dans l'ancien entrepôt les palettes étaient acheminées en mettant une plaque d'acier sur le sol. Désormais, l'heure est aux monte-charges, et aux vérins hydrauliques. "Nous, les bénévoles, nous sommes pour la plupart des retraités. Alors les conditions de manipulation des denrées, ça n'a rien d'anodin. Le but final n'est pas d'avoir des superbes locaux mais de mieux servir les gens qui ont besoin de nous."

Se professionnaliser : une nécessité

Jacques, bénévole depuis 9 ans, ose à peine dire que dans les anciens locaux, les sorties de secours étaient très aléatoires. Edith, elle aussi bénévole, est ébahie par les nouveaux entrepôts : " Avant, c'était riquiqui, sale, inadapté. On est obligé de se professionnaliser. On ne s'occupe pas de trois milles personnes en claquant des doigts. Malheureusement. Parce qu'au départ, Coluche ne pensait pas qu'on deviendrait une institution." Jacques est sur le même constat d'échec de notre société avant de conclure, ironique : "Comme on fait le boulot des pouvoirs publics, au moins , qu'on soit bien installés !"

Jacques bénévole aux Restos du Coeur © Radio France - Christophe Van Veen

Se mettre aux normes

Catherine Zerr, vice-présidente de la Banque Alimentaire de Savoie, résume le problème par un chiffre. Chaque jour, la Banque Alimentaire de Savoie trie deux tonnes de fruits et légumes. Dans la nouvelle plateforme, il y aura trois grandes chambres froides. "On garantira la traçabilité des produits. Nous serons aux normes alors qu'avant, c'était la débrouille. Ce n'est pas parce qu'on est une association que nous ne devons pas respecter les normes."

Déchargement en cours © Radio France - Christophe Van Veen

Appel aux dons

Le Grand Chambéry a pu trouver les concours financiers du département de Savoie, de la région Auvergne- Rhône Alpes, et de Savoie déchêts. Mais le compte n'y est pas totalement et un appel aux dons permettra d'acheter du nouveau matériel pour cette plateforme. www.don-plass73.fr