Seine-Maritime : trois guichets d'accueil pour faciliter l'arrivée des ressortissants ukrainiens

L'accueil des ressortissants ukrainiens s'organise en Seine-Maritime. La préfecture a ouvert trois guichets d'accueil dans département pour évaluer leurs besoins et les orienter au mieux.

Des panneaux d'information ont été affichés en préfecture en français, anglais et ukrainien

La préfecture de la Seine-Maritime a ouvert trois guichets d'accueil dans le département pour les ressortissants ukrainiens. Il y en a un à Rouen dans la mairie annexe pasteur, un à Dieppe au CCAS et un troisième au Havre. Ce sont des associations qui ont été mandatées pour les mettre en place avec pour objectif d'évaluer les besoins des ressortissants et de les orienter.

Se signaler pour être bien pris en charge

Ces guichets s'adressent à tous les ressortissants ukrainiens quelque soit la façon dont ils sont arrivés en France. "Il faut vraiment s'adresser à ces guichets pour évaluer les besoins et y répondre au mieux", insiste Aurélien Diouf, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Seine-Maritime. Il souligne également les difficultés auxquels ces ressortissants peuvent avoir à faire face "il faut bien garder à l'esprit que ces gens fuient des zones de conflit et que certains ont parfois des douleurs profondes qui peuvent être psychologiques ou même sanitaires". Les associations qui accueillent (Emergence à Rouen, CCAS à Dieppe, Armée du salut au Havre) gèrent les situations urgentes, orientent au besoin vers des hébergements (collectivités ou familles volontaires) et proposent un suivi sur le long terme si la situation le nécessite.

Elles ont pour mission ensuite de diriger les familles vers la préfecture pour les démarches administratives. Un guichet spécial a été ouvert à Rouen pour ces ressortissants ukrainiens qui bénéficient automatiquement d'une protection temporaire de 6 mois renouvelable. Ce statut a été mis en place spécialement par l'union européenne pour accélérer les démarches.

Une protection temporaire pour tous les ressortissants ukrainiens

Avec cette protection, les ressortissants ukrainiens bénéficient de l'allocation pour demandeur d'asile (environ 6 euros par jour pour une personne seule), de l'aide personnalisée au logement par le biais de la CAF et de la couverture maladie universelle. Ce statut donne également droit aux majeurs de travailler et aux enfants d'être scolarisés.

La France s'est engagée à accueillir 100 000 ressortissants ukrainiens sur son territoire.