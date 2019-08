En Seine-Maritime, il vient en aide à une vieille dame grâce à une application mobile

Le Mesnil-Esnard, France

Début août, Quentin Clerbout, 21 ans, a apporté son aide à une femme au Mesnil-Esnard. Sollicité par Sauv Life, il est allé chercher un défibrillateur en attendant les secours. Arrivée en France en 2018, l'application mobile prévient les personnes inscrites qu'un incident a lieu près de chez eux.

Tout a commencé par une notification : "elle m'a indiqué qu'une personne faisait un arrêt cardiaque à 500 mètres de chez moi. À ce moment là j'ai enfilé mes chaussures et sauté dans ma voiture", raconte Quentin Clerbout. L'application, avertie par les pompiers, donne un itinéraire pour s'y rendre le plus rapidement possible. Arrivé chez elle, le jeune homme tombe nez à nez avec une personne déjà sur place. "Comme il était auprès de la victime, je suis allé chercher un défibrillateur à la mairie". Les secours arrivaient au même moment pour prendre le relais. La femme a été sauvée. "Je n'ai pas encore eu l'occasion de retourner la voir mais j'ai prévu de prendre de ses nouvelles".

Quentin Clerbout Copier

"Je fais des études dans le domaine de la santé, cela donne d'autant plus envie de procurer son aide", indique Quentin Clerbout. Il n'est cependant pas nécessaire d'être formé pour s'inscrire sur l'application.