Seine-Saint-Denis : des habitants redoutent de voir arriver les toxicomanes du jardin d'Éole près de chez eux

La maire de Paris prend les devants. Après avoir fait évacuer le jardin d'Éole, aux abords de la place Stalingrad (XIXe), la semaine dernière, Anne Hidalgo a annoncé, ce mercredi 7 juillet, qu'elle souhaite ouvrir "un premier lieu de prise en charge" des consommateurs de crack dès cet été dans la capitale.

Pas plus d'information à ce stade sur l'adresse précise envisagée. Mais déjà des habitants de Seine-Saint-Denis font part de leur inquiétude. En cause, un courrier envoyé le 25 juin par le préfet de police à la maire de Paris. Didier Lallement lui propose d'installer un lieu d'accueil provisoire pour ces toxicomanes sur la place Auguste-Baron. Une place située dans le 19ème arrondissement de Paris, mais à la limite du quartier des Quatre-Chemins, situé lui à cheval entre les villes d'Aubervilliers et de Pantin. Pas question pour les riverains !

"Déplacer le problème sans le régler"

Une pétition a été lancée sur internet pour dénoncer cette potentielle arrivée des "crackeurs" dans le 93. Elle a déjà recueilli plus de 1.000 signatures. Amélie fait partie des signataires. Cette mère de famille vit à 150 mètres de la place Auguste Baron, beaucoup plus empruntée par les Séquano-Dionysiens que par les Parisiens, rappelle-t-elle. "Nos craintes c'est de voir une arriver une population très fragile et très violente comme on a pu s'en apercevoir grâce aux différents comptes twitter qui ont fait état de ce qu'il se passait à Stalingrad", explique-t-elle.

Surtout, pour cette intermittente du spectacle, on ne ferait que déplacer le problème ailleurs sans le régler, et qui plus est dans un quartier déjà en souffrance. "Aux Quatre-Chemins, on est déjà confrontés à la précarité, à la violence, aux vols. Si on ajoute ça en plus, ce sera impossible à absorber", "ça va être une poudrière", elle en est persuadée.

"La crainte de voir arriver une population fragile et violente" - Amélie, habitante du quartier des Quatre-Chemins à Pantin Copier

Pourtant ce transfert des toxicomanes délogés du Jardin d'Éole, vers la banlieue nord de Paris, n'est pas vraiment d'actualité. "On a eu aucune information à ce sujet et la mairie de Paris nous a confirmé qu'elle était contre", assure un membre du cabinet de Betrand Kern, le maire (PS) de Pantin. Il précise : "pas question de nous refiler la patate chaude !".

Les mairies de Pantin et d'Aubervilliers opposées à cette idée

À Aubervilliers, la maire Karine Franclet (UDI) parle elle aussi d'une "rumeur" pour le moment. Mais l'élue ne cache pas son agacement à l'idée que l'une des premières pistes évoquées par le préfet vise encore le nord-est de Paris. Elle rappelle que le quartier des Quatre-Chemins, limitrophe à la place Augsute-Baron, est classé Quartier de Reconquête Républicaine (QRR).

"Ça me met en colère parce qu'on on essaye de reconquérir l'espace public, de tirer la ville vers le haut avec une vision ambitieuse donc si on nous ajoute de la difficulté à la difficulé, ça va être compliqué", affirme Karine Franclet, qui a encore du mal à digérer l'épisode de l'évacuation des migrants en octobre dernier. Après avoir été délogés de la place de la République à Paris, ces migrants avaient été repoussés par les forces de l'ordre jusqu'à la porte d'Aubervilliers.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Karine Franclet, comme ses homologues socialistes, Bertrand Kern à Pantin et Anne Hidalgo à Paris, rappelle que "toutes les villes doivent faire leur part". Elle appelle aussi l'État à prendre ses responsabilités quant à la prise en charge de ces consommateurs de drogue qui errent désormais dans les rues de Paris. Bastien Lachaud, le député (LFI) de la Seine-Saint-Denis a également adressé un courrier au préfet de police pour réclamer des "lieux d'hébergement prodiguant un suivi sanitaire et social adapté", pour ces personnes.