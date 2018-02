Seine-Saint-Denis, France

Le mois dernier, le maire de La Courneuve, Gilles Poux (PCF) a usé des grands moyens, rue Guy Moquet. "Je suis allé murer un logement qui était le résultat d'une opération : le propriétaire avait divisé son pavillon en neuf logements" raconte l'élu au micro de France Bleu Paris. Le maire a remis une interdiction de louer au propriétaire indélicat, qualifié de "marchand de sommeil" par la municipalité. La ville a en fait accompagné une famille qui vivait dans ce studio, insalubre, pour qu'elle puisse trouver un autre appartement et a profité de l'état des lieux de sortie pour condamner physiquement l'appartement.

26 m² pour 1200 euros

En septembre, la région Île-de-France a annoncé le déblocage de 20 millions d'euros pour le rachat de pavillons, régulièrement divisés en plusieurs appartements loués à prix d'or en banlieue parisienne par des marchands de sommeil. Sur le terrain, les maires aussi agissent, avec leurs moyens.

A La Courneuve, dans le pavillon de la rue Guy Moquet, Said a vécu plus de quatre ans, avec son épouse et ses trois enfants dans "26 ou 27 m²" pour 1200 euros. Il décrit des murs couverts de moisissure, des "conditions invivables : on ne peut pas respirer normalement" raconte-t-il. Chez certains voisins, au rez-de-chaussée, "il y avait des rats", et même "des gens qui vivaient dans la cave" assure-t-il.

Obliger les propriétaires "à se mettre en conformité"

Alors le maire de La Courneuve a bien fait condamner en justice le propriétaire du pavillon visé par l'opération "au bout de sept ou huit ans" raconte-t-il. Le propriétaire n'a jamais remis en état le pavillon, divisé en plusieurs logements. Avec ce premier appartement muré, le maire veut "continuer à accompagner les autres locataires [qui vivent toujours dans ce pavillon, ndlr] pour faire en sorte d'obliger le propriétaire à se mettre en conformité avec les décisions de justice" et mettre la pression sur les marchands de sommeil.

Une campagne "balance ton marchand de sommeil"

Un objectif partagé par son voisin, le maire (LR) du Blanc Mesnil, Thierry Meignen, qui a modifié son plan local d'urbanisme pour empêcher la division pavillonnaire. "Quand on aménage un pavillon, il faut respecter deux places de stationnement pour chaque nouveau logement donc le propriétaire est placé automatiquement dans l'illégalité" explique l'élu. Il envoie également désormais un courrier à chaque nouvel acquéreur de pavillon : "vous devez vous conformer au PLU, on va vous harcelez si vous ne respectez pas les règles" dit en substance le message, résumé par Thierry Meignen.

Le maire incite aussi les habitants à signaler d'éventuels propriétaires véreux, avec une campagne d'affichage intitulée "balance ton marchand de sommeil". Selon lui, depuis trois mois, plus de 400 signalements ont été effectués et 117 procès verbaux ont été transmis à la justice.