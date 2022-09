En septembre : les moustiques prolifèrent et les opérations de démoustications aussi

Vous aussi vous trouvez qu'en ce moment les moustiques sont particulièrement féroces. Vous aussi vous passez les soirées à vous gratter et les nuits à chasser. L'été est presque fini. Mais le mois de septembre c'est encore un mois parfait pour les moustiques. Les grosses pluies de ces dernières ont notamment permis aux œufs d'éclore.

Retours de vacances

Charles Tizon est le directeur de la société Altopictus notamment basée à Muret. C'est sa société qui est chargée par l'ARS de démoustiquer les villes d'Occitanie en cas de risques de dengue de chikungunya ou de zika. En ce moment, avec les retours de vacances, il y a beaucoup de travail. ( Il prévoit une petite centaine de démoustications pour la saison en Occitanie contre une quinzaine l'an passé) Et c'est normal, les moustiques aiment le mois de septembre. " Le moustique tigre passe l'hiver en diapause. Il hiberne sous forme d'œuf et à partir de mars avril, en fonction des territoires, il va commencer à émerger et sortir. Donc depuis mars, cette année, les moustiques qui sont sortis vont pondre jusqu'à 500 œufs dans leur vie d'un mois."

Les œufs s'accumulent depuis le printemps

Et donc tout est réuni pour une prolifération en cette période de fin d'état poursuit Charles Tizon. "Ces œufs vont rester inactifs tant qu'ils ne sont pas sous l'eau. Donc il y a un effet d'accumulation des œufs. Ils s'accumulent dans tous les endroits, dans tous les gîtes larvaires potentiels de la maison depuis le printemps. Prenez un fut tout l'été. Le niveau diminue, diminue, diminue. Les œufs sont collés sur les parois et en septembre avec les premiers orages, avec des grosses pluies; ous les œufs sont mis en eau. Du coup, vous avez des milliers de moustiques finalement qui peuvent sortir et c'est normal qu'il y ait une densité plus importante à cette saison."

L'ARS devrait relancer une campagne de prévention pour les jours qui viennent. La période des moustiques s'achèvent avec la fin des chaleurs en général fin octobre.